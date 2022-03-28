快訊

新北今+6確診！最新足跡曝光 超商、電影院、星巴克都上榜

奧斯卡／威爾史密斯衝上台甩巴掌 美國影藝學院震怒發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確定了！南投斥資1.1億 3大親子公園拚年底完工

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣名間親子生態園區去年底啟用後，人氣強強滾，3個月吸引逾10萬人次。圖／本報資料照
南投縣名間親子生態園區去年底啟用後，人氣強強滾，3個月吸引逾10萬人次。圖／本報資料照

兒童節將屆，南投縣長林明溱今送上兒童節大禮，繼名間親子生態園區，縣府確定再斥資1.1億元於草屯植物公園、竹山第一公墓用地、埔里福興溫泉區興建3大主題親子公園，目前已加速相關作業，盼能在他卸任前，也就是今年底前完工。

林明溱指出，名間親子生態園區去年底啟用後，人氣強強滾，3個月吸引逾10萬人次，光是3月分停車費收入就達18萬元，而為提供更多場所讓孩子健康玩樂，創造家庭休閒娛樂空間，加緊在草屯、竹山、埔里3大鎮密地加碼興建親子公園。

只不過，要在各鎮區找到能即刻動工的土地，實屬不易，歷經3個多月時間會勘，並確認土地所有權及周邊機能，總算確定親子公園興建基地，分別是草屯植物公園、竹山第一公墓用地、埔里福興溫泉區，並依地方特色打造主題式親子公園。

林明溱表示，經評估使用草屯植物公園約3.7公頃大的綠地做為基地，而因該處鄰近手工藝園區、縣立旭光高中，後續更規劃使用該高中用地設置國民運動中心，因此預計斥資5000萬元，以手工藝、運動為主軸打造「親子共融遊憩運動公園」。

而竹山第一公墓已禁葬多年，並將於今年6月完成遷葬，後續將完成都市計畫通盤檢討修正地目，再規劃以1公頃做為公園基地，除規劃親子共融式遊戲場，更依在地竹特色使用竹材等打造古玩遊具，擬挹注5000萬元建置「竹夢親子公園」。

針對埔里親子公園，林則說，埔里無大面積公有土地，經評估仍以福興溫泉區最適合，將編列963萬元在遊客中心旁設置共融式遊戲場，並興建溫泉泡腳池及沖水設施，可望成為全台首座「兒童溫泉親水公園」，而3座公園都拚年底前完工。

南投縣名間親子生態園區去年底啟用後，人氣強強滾，3個月吸引逾10萬人次。圖／本報資料照
南投縣名間親子生態園區去年底啟用後，人氣強強滾，3個月吸引逾10萬人次。圖／本報資料照

親子 溫泉 埔里 南投 林明溱

延伸閱讀

南投竹山死巷難出入 縣府擬斥資600萬元建橋解決

國二學生骨癌擴散不放棄學習 生命小鬥士感動南投縣長

錢籌到了！南投草屯、竹山親子公園 拚今年底完工

未登記工廠319大限將屆 林明溱撂狠話：別怪斷水斷電

相關新聞

綠批盧秀燕賣地 中市議員反嗆：拿土地正義操作階級對立

台中巿交通局前局長王義川與正國會議員參選人今開記者會，批中市府標售地總數達512億元，把水湳創研段土地賣掉，扼殺年輕人新...

台中東區民宅磚牆掉落 砸中車輛幸無人傷

台中市東區大公街一間民宅在今天中午傳出外牆倒塌意外，消防局獲報後派員前往搶救，據查，該棟2樓民宅已是危樓，目前無人居住，...

山區持續下雨中橫公路有落石 警提醒進入山區小心慢行

山區持續下雨，台中和平區中橫公路部分路段有落石，和平警方員警到場設立交通錐提醒來往車輛，也通知公路總局人員到場清除落石。

邵族將舉行女祭司新立祭 日月潭船隻4月5日上午禁航

邵族人期盼5年後，日前終於等到有符合資格的Shinshii女祭司人選，將4月5日前往Lalu拉魯島接受最高祖靈的允可，才...

確定了！南投斥資1.1億 3大親子公園拚年底完工

兒童節將屆，南投縣長林明溱今送上兒童節大禮，繼名間親子生態園區，縣府確定再斥資1.1億元於草屯植物公園、竹山第一公墓用地...

終結彰化人恥辱 「霸王車」確認違停人行道可開罰

彰化市金馬路一家藥妝連鎖店收費停車格空著沒人停，前臨道路空間卻被停成排的汽車，被譏為「彰化人的停車水準」，彰化警方今天下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。