確定了！南投斥資1.1億 3大親子公園拚年底完工

兒童節將屆，南投縣長林明溱今送上兒童節大禮，繼名間親子生態園區，縣府確定再斥資1.1億元於草屯植物公園、竹山第一公墓用地、埔里福興溫泉區興建3大主題親子公園，目前已加速相關作業，盼能在他卸任前，也就是今年底前完工。

林明溱指出，名間親子生態園區去年底啟用後，人氣強強滾，3個月吸引逾10萬人次，光是3月分停車費收入就達18萬元，而為提供更多場所讓孩子健康玩樂，創造家庭休閒娛樂空間，加緊在草屯、竹山、埔里3大鎮密地加碼興建親子公園。

只不過，要在各鎮區找到能即刻動工的土地，實屬不易，歷經3個多月時間會勘，並確認土地所有權及周邊機能，總算確定親子公園興建基地，分別是草屯植物公園、竹山第一公墓用地、埔里福興溫泉區，並依地方特色打造主題式親子公園。

林明溱表示，經評估使用草屯植物公園約3.7公頃大的綠地做為基地，而因該處鄰近手工藝園區、縣立旭光高中，後續更規劃使用該高中用地設置國民運動中心，因此預計斥資5000萬元，以手工藝、運動為主軸打造「親子共融遊憩運動公園」。

而竹山第一公墓已禁葬多年，並將於今年6月完成遷葬，後續將完成都市計畫通盤檢討修正地目，再規劃以1公頃做為公園基地，除規劃親子共融式遊戲場，更依在地竹特色使用竹材等打造古玩遊具，擬挹注5000萬元建置「竹夢親子公園」。