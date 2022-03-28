終結彰化人恥辱 「霸王車」確認違停人行道可開罰

彰化市金馬路一家藥妝連鎖店收費停車格空著沒人停，前臨道路空間卻被停成排的汽車，被譏為「彰化人的停車水準」，彰化警方今天下午會同市公所實地會勘，確認這些車輛停空間是人行道，警方告知業者，若有駕駛人再這麼停車，可以報警處理，依道路交通管理處罰條例可處600元到1200元罰鍰。

這家藥妝店前有10個多停車位，並設有車位擋車器，告示牌提到消費滿250元可免停車1小時，如停車未消費每小時20元，單日最高100元，但幾乎沒有人停，反而各車格前，在位擋板與金馬路之間的空間，卻停滿了成排汽車，擺明就是不願繳費，「停霸王車」，也造成欲進賣場的車輛停不進停車格。

有民眾將此一停車「奇觀」PO上臉書「彰化大小事」，並斥為「自私，又可恥的行為」，為之炸鍋，網友批評是「彰化最美麗的風景」、「彰化人停車的水準」等。不過，這些「霸王車」停車的空間，是人行道還是私有地必須確認，警方才能依法取締。

彰化警分局及彰化市公所人員今天下午依地籍圖實地會勘，確認「霸王車」所停的空間，為人行道用地，已經構成違規停車。店方人員也在場，警方明確告知，如果再有車輛有類似行為，可以跟警方檢舉， 可依道路交通管處罰條例處以600到1200元罰鍰。

在警方與市公會勘的同時，之前出現的「霸王車」已經不見了，不過，仍有一輛休旅車停進停車格一半，似乎也在規避被收停車費，這時警方即趨前告發，駕駛人發現後，趕來將車停進停車格內。