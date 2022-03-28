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彰化已整併七戶政事務所 精簡人力達一成
彰化縣田中鎮、社頭鄉、二水鄉戶政事務所今天起正式整併為「彰化縣田中戶政事務所」，彰化縣長王惠美說，在戶政資訊化後，縣內已有7區戶政事務所整併，將原有330人編制，整併後可節省一成人力到300人，希望將人力做最有效運用，而且服務也不打折。
彰化縣田中區三鄉鎮戶政事務所今天起整併，由縣長王惠美主持揭牌儀式，田中鎮長洪麗娜、社頭鄉長劉錦昌、二水鄉長蘇界欽、縣議員蕭淑芬、鄭俊雄等人觀禮。
王惠美表示，她上任後先整併北斗戶政所，再來田中區是縣內第七個整併的戶政事務所，待鹿港再完成整併，八大分局區的戶政就全部整併完成，如此約可精簡30個人力，人力減少一成，雖同仁業務量增加，也謝謝同仁包容，服務不因整併而打折。
王惠美說，戶政單位很用心，整併了很多業務，以分局為中心，社頭、二水仍設有辦公處，民眾仍可去洽公，透過資訊化連線，民眾到戶政事務所也可以辦縣府相關業務，讓大家更方便，而不少民眾會預約周六日結婚，同仁也採輪班制為民服務。
縣府目前還有「來彰送好禮」活動，王惠美說，即日起到6月30日，只要外縣市新遷入戶籍民眾，在12月10日之前不把戶籍遷出，就有3000元禮金。另外至戶政所辦理結婚登記，即可獲得「幸福加匙筷樂鏟子」禮盒，歡迎青年朋友們，沒對象的快點找對象，有對象的快點生子，為國家增加生育率。
彰化縣各戶政事務所皆設有不同風格的結婚拍照布景，提供新人打卡拍照留念，田中戶政所以好山好水及郵遞區域520我愛你為主題來佈置婚攝布景為其特色。
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