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宜蘭綠博「彰化周」 彰化縣民可優惠票價100元
宜蘭縣政府從3月26日到5月8日舉辦「宜蘭綠色博覽會」，彰化縣獲邀進駐成立「彰化優鮮館」，今天（28日）到4月3日訂為彰化周，這段期間內，設籍於彰化縣的民眾憑身分證或戶口名簿即可以優惠票價100元入場，4月2日、3日更準備羊奶皂、羊奶乳液、花窗杯墊等DIY活動，邀請彰化縣手作達人帶著一起動手玩創意。
彰化縣政府表示，「彰化優鮮館」展館內展示28家優質攤商的商品，每家都是彰化農業生產及加工界佼佼者，包含全台第1家賣進全聯福利中心跟百貨公司的「羊舍」鮮羊乳、榮獲德國iF、紅點大獎與國內外多項獎項肯定的花壇茉莉館、研發環保咖啡渣蚊香的長日咖啡、嚴選有機黑豆並遵循古法乾式釀造泉昌醬油等店家，還有其他170多款商品特色商品，讓大家購足彰化在地美味。
「彰化優鮮館」館內設計以「花窗印象」為概念，透過鹿港傳統木工藝作為主要元素，融入彰化各鄉鎮市地圖以及彰化農特產、伴手禮、特色景點等形象，館內只要消費滿600元即可獲得抽獎機會一次，獎項包括「彰化優鮮館」花窗設計款保冷袋、「米屋」馥米粒、「御品園」手工蛋捲與全館95折等優惠。
縣府表示，如果無法宜蘭到場選購，目前「彰化優鮮」農產品「彰化好物購」專區、中華郵政「i郵購」網路商城以及「小三美日」都可以買得到。
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