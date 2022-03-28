王義川批盧秀燕賣青創用地 中市府：1筆都沒賣出

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市交通局前局長王義川今舉行記者會，批評市長盧秀燕上任3年來，已標售512億元公有土地。記者洪敬浤／攝影
台中市交通局前局長王義川今舉行記者會，批評市長盧秀燕上任3年來，已標售512億元公有土地。記者洪敬浤／攝影

台中市前交通局長王義川爭取徵召參選，今天上午與正國會議員參選人召開記者會，批評中市府標售國有地總數達512億元。王義川批評，市府把水湳創研段土地賣掉，扼殺年輕人新創空間，也炒高房價。台中市府表示，青創園區仍在招商中，1筆土地都沒賣掉，相關說法純屬造謠。

王義川今早與參選議員的蔡美華、廖芝晏、林佳儀開記者會，王義川爭取徵召綠營提名，他說準備了25張考卷，將陸續提出土地、交通、經濟、治安與環境正義議題，要求現任市長盧秀燕回應。

王義川說，盧秀燕上任後，台中市公有土地標售總價512億元，帶動房價攀升，但台中市近3年來，並沒有超過百億以上的公共建設；市府先前把北屯社宅土地賣掉，又把水湳「創研二」4筆土地標售出去，在林佳龍市長任內，原擬規劃為共享辦公室、旅館等使用。

王義川說，標售這幾筆土地並未違法，這是市長的選擇與權利，但市府把土地賣給建商、財團炒房，水湳周邊住宅每坪已喊出百萬天價，會賣祖產的市長不是媽媽市長；他呼籲盧秀燕9個月任期不要再賣土地。

台中市政府回應，水湳規劃的創業基地「創研一」土地共13.67公頃，1筆都沒有出售，仍屬於地政局配餘地，目前持續招商中，所謂青創基地賣給建商是「竹篙湊菜刀」混淆視聽；王義川所言「創研二」4筆土地，依照林佳龍任內的都市計畫，該筆土地不屬於青創園區。

市府表示，目前水湳中央公園周邊配餘地的標售紀錄，都沒有建商得標；市府處分市有土地，主要用於水湳開發償債50億元，提供會展中心、綠美圖等建設經費；市政建設需要經費，林前市長4年舉債800億元，盧市長合法處分土地，上任迄今僅舉債88億元。

市府強調，市府標售北屯太原段土地，早在林佳龍市長任內，已賣掉一半土地，盧上任後因北屯已有2處社宅，把該處社宅移到西屯國安段，去年4月已開工；目前完工、興建總戶數已達5508戶，加上目前規劃的社宅，總數數已達到6953戶。

台中市交通局前局長王義川與議員參選人舉行記者會，批評市長盧秀燕上任3年來，已標售512億元公有土地。記者洪敬浤／攝影
台中市交通局前局長王義川與議員參選人舉行記者會，批評市長盧秀燕上任3年來，已標售512億元公有土地。記者洪敬浤／攝影

王義川 台中市 社宅

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