彰化新設2處固定測速照相桿 4/1起取締

中央社 / 彰化28日電

彰化縣警局在福興鄉省道台17線臨海路福正路口及社頭鄉員集路崙饒路口，設置固定式測速照相桿，4月1日起取締；警方表示，路口道路筆直車流量大，籲用路人遵守行車速限。

彰化縣警察局交通警察隊今天發布新聞表示，新設2支固定式測速照相桿，臨海路與福正路口，速限為時速70公里、員集路與崙饒路口，速限50公里，2處都為南北向拍照。

警方指出，加上新設2支，全縣共有66支固定式測速照相桿，不過只有31支有安裝拍照主機，他們也會不定期更換主機位置，呼籲用路人不要心存僥倖。

彰化縣警局交通警察隊長林世明說，設置測速桿主要是讓用路人遵守行車速限，用路人行經易肇事路段務必減速慢行，按照速限行駛，避免車速過快發生車禍。

測速

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