東海民調盧秀燕滿意度七成 潘兆民：趨勢有利盧連任

東海大學地方自治研究中心針對台中市政總體檢，今公布結果，市長盧秀燕信任度與滿意度分別是69.4％、71.2％，受訪者對雙十公車、中捷綠線開通、改善空汙及大智路貫通最為有感，未來最期待中捷藍線、東豐快速道路復工優先推動。

東海大學地方自治研究中心委託艾普羅公司，針對台中市20歲以上電話訪問，調查以住宅電話簿抽樣，訪問期間自111年3月21日至23日，共成功訪問1075份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間。

東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民指出，面對2022各縣市地方選舉，研究中心首波以東海大學所在地台中市為調查標的，市民對盧秀燕市長的信任度與滿意度為69.4％、71.2％，顯示盧的執政作為獲得多數台中市民認同，這個趨勢較有利於盧爭取連任。

潘兆民指出，從民調結果也可看出，年齡層的滿意度沒有明顯別，不少移居台中的市民本來就會多比較，選擇宜居有利就業、下一代就學的城市，可說是「用腳投票給台中市」。他認為，民調結果與各項建設有關，這是市民的體感，無法大內宣。而歷屆市長民調比較起來，盧秀燕滿意度算高。

台中科技大學國貿系教授李隆生提到，近年來美光、台積電、友達等科技大廠，相繼加碼投資台中，帶動產業。民眾最有感的雙十公車、綠線開通與台中車站旁的大智路貫通或捷運藍線應優先推動，凸顯市民最關心的議題就是交通建設、改善空汙問題。

他指出，市民最希望捷運藍線趕快興建，但這是一條非常長遠的路，也是升格大城必須走的路。台北市目前多條捷運搭乘人口約四成，台中市只有一條捷運，搭乘人口一成多，難能可貴。

台中市民政局前局長王秋冬解讀，台中人重視教育，平均學歷很高，重視市政府施政的感受，近幾年民調，台中都是台灣最幸福或最光榮的城市。

這次調查結果，盧秀燕市長的信任度與滿意度均在七成上下，很不簡單。另東豐快速道路興建與市政路延伸都在前市長胡志強任內就已規劃好，但在林佳龍市長執政時進度有點停擺。他提到，如果沒有取消胡志強的BRT，可暫時解決捷運藍線真空期。