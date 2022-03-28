自來水延管路面復平工程開工 東勢普及率提升至8成2
台中市長盧秀燕今天到東勢區，主持自來水延管路面復平工程開工祈福典禮，她說自來水延管經費高，路平費用台中市府自行負擔，立委江啟臣爭取中央經費，今年先從山城做起，東勢區延管100戶爭取到1950萬元，再加上台中市府500萬元，共花費近2500萬元接管，路修也不價宜需1000萬元，100戶不是集中在一地，要修平3.8公里的路，為了要讓大家有人喝，一定要做。
市長盧秀燕今天上午主持111年自來水延管路面復平工程開工祈福典禮，和經發局長張峯源、立法委員江啟臣等人共同祈福，期盼改善偏遠地區民生用水需求，工程順利如期完工。
盧秀燕表示，為改善偏遠地區居民用水安全，中市府積極與自來水公司合作，爭取中央補助經費，提升台中市整體自來水普及率，至110年底已達96.48％，接水人口超過271萬人，其中原縣區成長率較100年大幅提升8.4%，自來水延管工程後，由台中市府持續辦理路修復平工程，預計今年整修20公里，將有效改善道路品質，提升用路環境。
經發局長張峯源說明，今年自來水延管路面復平計畫編列6000萬元，主要施作範圍為東勢區泰興里5-8鄰、清水區民族路二段、清水區武鹿里及裕嘉里、新社區復盛里及月湖里、大安區南庄里及龜殼里等路段；其中東勢區泰興里5-8鄰預計施作約3.8公里，本案自來水延管費用中央補助經費1950萬元，中市府局負擔500萬元，路修復平費用本局負擔1000萬元，總經費3450萬元；目前用戶已順利接管完成，受益戶數達100戶以上，經統計東勢區自來水普及率100年79.38%提升至110年82.92%。
經發局指出，111年度編列預算6000萬，分2期辦理，預計全年度完成20公里路修工程，第一期工程預算2000萬元，目前完成新社區復盛里5至6鄰及新社區月湖里1鄰，約計1公里；另東勢區泰興里5-8鄰、清水區民族路二段及清水區武鹿里莊敬路等路段，預計完成5公里；第二期工程預算4000萬元，預計完成路修約14公里，以提供用路人安全的通行環境，施工期間請民眾注意安全。
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