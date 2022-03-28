台中四大防疫規範 盼清明祭祖減少掃墓人數

國內疫情升溫，台中市長盧秀燕今天宣布四大防疫規範，包括外出都要戴口罩、外縣市旅遊商務計畫若無迫切性可延後、清明節減少掃墓人數以避免家族群聚，與盡快接種疫苗等防疫。

國內27日新增83例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，台中市政府今天上午緊急召開跨局處會議，並先做好加強防疫工作，盧秀燕出席111年自來水延管路面復平計畫開工祈福典禮，會後接受媒體聯訪時提出四大防疫規範，請市民配合。

盧秀燕表示，第一、外出一定要戴好口罩，雖然中央放鬆防疫規定，在拍照、致詞、演講可以脫口罩，但為減少感染，呼籲市民只要外出都要戴口罩，即使拍照、演講都要戴口罩。

第二、最近有要移動到外縣市有旅遊、商務計畫等，都要落實防疫計畫，若無迫切性，活動是否延後。

第三、這週為清明節祭祖的連續假日，有民眾已提前掃墓，希望減少掃墓人數，避免家族群聚，掃墓公車也會加強清消。

第四、呼籲市民盡快接種疫苗，尤其是第3劑，依據醫學專家所說，前2劑疫苗的防護力也有時效性，必須接種第3劑來補足不足，目前疫苗數量充足，市府也提出獎勵措施，希望儘速接種疫苗，提高自身防護力。

盧秀燕說，因12歲以下孩童並未打疫苗，中央對於跨縣市的移動令沒有禁止，台中市有高達350所的學校，連夜調查校外教學、畢業旅行等活動，這段時間有92所學校到外縣市旅遊、比賽、戶外教學。

她指出，因有教學上的必要性，雖正常舉行，但要求學校審視防疫計畫，包括，帶隊人員接種疫苗必須達2劑以上，全程佩戴口罩，用餐座位固定等。