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疫情使生育創新低 台中霧峰農會送虎年紀念酒鼓勵生育

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區戶政事務所主任陳秀珍（右二）贈送感謝狀向區農會理事長許再興（左二）和總幹事黃景建（右）等人表示感謝。圖／台中市霧峰區戶政事務所提供
台中市霧峰區戶政事務所主任陳秀珍（右二）贈送感謝狀向區農會理事長許再興（左二）和總幹事黃景建（右）等人表示感謝。圖／台中市霧峰區戶政事務所提供

疫情使得結婚和嬰兒出生率都創新低！台中市霧峰區戶政事務所主任陳秀珍上午說，往年每年霧峰的結婚登記約500，但去年僅346對，新生兒也創下近3年新低，僅411人，呼籲大家在市府已提高生育補助下，多生小孩。

霧峰區霧會兩年前開始送給新婚登記的夫妻每對兩包香米，今年再加碼送給戶籍登記在霧峰的新生兒1瓶300毫升的「2022虎年新生賀喜紀念酒」，農會總幹事黃景建上午和理事長許再興等人特別為此前往戶政事務所，親自向今天登記的新生兒家長表達祝賀之意。

黃景建說，所送的酒是農會酒莊生產的初霧燒酎，可以保存並愈陳愈香。希望未來等小孩長大了，看到這瓶具有紀念意義的酒，能想起和霧峰區農會的這份淵源，並因為這份祝福能增長勇氣和智慧。未來也會視今年贈送的情形，決定是否往後每年都送酒給新生兒。

陳秀珍說，近3年霧峰的新生兒登記人數，從513人、463人到411人，呈現逐步下滑，研判是受到疫情影響；今年3月則比去年稍有微微回升。

對於農峰區農會的貼心之舉，霧峰戶政事務所表達感謝之意，也特別製作代表霧峰的貓頭鷹圖像束袋，用來裝香米送給新人，以示代代相傳。陳秀珍說，市府的生育補助已由以往的每胎1萬元增加為每胎2萬元，以減輕年輕人的養育負擔。

台中市霧峰區霧會今年將送給戶籍登記在霧峰的新生兒1瓶300毫升的「2022虎年新生賀喜紀念酒」。圖／台中市霧峰區戶政事務所提供
台中市霧峰區霧會今年將送給戶籍登記在霧峰的新生兒1瓶300毫升的「2022虎年新生賀喜紀念酒」。圖／台中市霧峰區戶政事務所提供
台中市霧峰區農會總幹事黃景建（左二）上午和理事長許再興（左三）等人特別前往戶政事務所，親自向今天登記的新生兒家長表達祝賀之意。圖／台中市霧峰區戶政事務所提供
台中市霧峰區農會總幹事黃景建（左二）上午和理事長許再興（左三）等人特別前往戶政事務所，親自向今天登記的新生兒家長表達祝賀之意。圖／台中市霧峰區戶政事務所提供

新生兒 農會 生育補助

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