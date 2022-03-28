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南投部落文健站再添3處 全縣最遠的翠華村都有了

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣原民局今年向中央爭取設置3處文健站，信義雙龍站22日啟用，仁愛翠巒、馬力觀則於今揭牌。圖／縣府提供
南投縣原民局今年向中央爭取設置3處文健站，信義雙龍站22日啟用，仁愛翠巒、馬力觀則於今揭牌。圖／縣府提供

為維護部落原住民健康，強化老人照顧工作，南投縣原住民族行政局今年向中央爭取新設3處文健站，信義鄉雙龍站已於22日啟用，縣內最偏遠的仁愛鄉翠華村翠巒、馬力觀則於今天揭牌，預計近百名長輩可接受照顧，完善當地照顧網絡。

南投原民局指出，縣轄多山，幅員遼闊且部落分散，縣府2006年起推動設立部落文健站，截至去年底已仁愛鄉設置19站、信義鄉10站、魚池鄉1站、南投市1站及埔里鎮3站共有34站，同時針對未有文健站的部落持續向中央爭取設站。

而全縣每年文健站服務部落老人逾31.9萬人次，除了部落長輩能透過站點接受妥善照顧，也促進部落在地就業，已提供134人在地就業，同時給予可近性及適合性直接服務，至少有將近1300戶家庭受益。

縣府今年也向原住民族委員會爭取並獲核定在信義雙龍（雙龍社區發展協會）、仁愛鄉翠巒（翠巒社區發展協會）及馬力觀（台灣基督長老教會泰雅爾中會翠巒教會）等3地新設置文健站，雙龍已於22日啟用，翠巒、馬力觀則於今天揭牌。

原民局表示，翠巒、馬力觀位在仁愛鄉翠華村，東與榮興村交界，南面與力行村交接，北臨台中市和平區，是縣內最偏遠的村落，全村人口數約410人，55歲以上約百人，亟需設置文健站，而今揭牌也宣告建構完成仁愛原鄉長者照顧網絡。

縣府未來也將持續落實「一部落一文健站」的目標，並培植在地族人擔任照服員，由相同語言文化背景的原民照顧自己部落長者，使原鄉地區照顧體系更符合部落長輩照顧的需求，達到原民部落「在地終老」理念，溫暖守護部落銀髮長者。

南投縣原民局今年向中央爭取設置3處文健站，信義雙龍站22日啟用，仁愛翠巒、馬力觀則於今揭牌。圖／縣府提供
南投縣原民局今年向中央爭取設置3處文健站，信義雙龍站22日啟用，仁愛翠巒、馬力觀則於今揭牌。圖／縣府提供

原住民 南投 照服員

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