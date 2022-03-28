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大甲媽、白沙屯媽遶境期間 中彰2豪華露營區住宿享優惠
農曆三月瘋媽祖，大甲媽和白沙屯媽祖遶境將陸續展開，豪華露營區「向海那漾、清水那方」恭迎遶境盛會，祭住宿優惠，遶境期間，民眾只要拿進香旗或遶境期間香油錢收據等證明，皆可享有住宿95折優惠。
下月8日將展開9天8夜大甲媽遶境，5月還有8天7夜白沙屯媽祖遶境進香祈福，兩處遶境活動都吸引很多信徒隨行，位於台中大安「向海那漾」、彰化社頭「清水那方」二大豪華露營區今年推出媽祖遶境的住宿優惠。
台中海線「向海那漾」豪華露營區，有飯店設備，寬敞的帳篷內部空間配置有床組、沙發、冷氣、冰箱，緊臨海邊；位於彰化社頭的豪華露營區「清水那方」，帳篷內即能享有獨立泡湯大浴缸，萬坪草園綠地。
兩大豪華露營園區推出媽祖遶境期間4月6日至4月17日「大甲媽祖遶境」、5月16至5月27日「白沙屯媽祖遶境」，快閃優惠住宿專案「瘋媽祖，追女神，進喔，來去住一晚」，出示2022年進香旗、遶境期間香油錢收據等證明，皆可享有住宿優惠。
專案再加碼，遶境期間台中向海那漾與彰化清水那方各住一晚，即贈豪華火烤兩吃晚餐Buffet券一張，「向海那漾」園區緊鄰大甲及西濱，參加遶境更方便，為了清晨出發的信眾住客，貼心提供素食早餐盒可隨身攜帶。
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