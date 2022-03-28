山區持續下雨中橫公路有落石 警提醒進入山區小心慢行

山區持續下雨，台中和平區中橫公路部分路段有落石，和平警方員警到場設立交通錐提醒來往車輛，也通知公路總局人員到場清除落石。

和平區中橫公路30公里處，今天早上7點50分發生落石及樹幹掉落路面，幸無人車經過未造成意外事故，和平警分局谷關派出所警員蔡宇傑獲報立即前往擺放交通錐實施交管，維護用路安全。

員警獲報後趕到現場，發現落石直徑約1公尺、重量在300公斤以上，以單人力量完全無法推動，在安全無虞下，擺放交通錐實施交管，警示、指揮用路人小心通行，防範用路人因未注意車前狀況，致碰撞輾壓造成危險，同時通知谷關工務段調派機具清除。