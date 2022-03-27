兒童節彰化活動多 今年將完成三間公設民營托嬰中心

彰化縣政府舉辦彰化囝仔好幸福兒童節系列活動，今天在社頭有「玩聚總動員」、在溪湖有九歌兒童劇巡演，彰化縣長王惠美說，今年會完成三間0至2歲公設民營托嬰中心，未來彰化縣至少有14座公設民營托嬰中心，提供給家長更好的育兒環境，讓青年朋友敢婚、願意生養孩子。

今天縣府在社頭果菜市場辦理「Let’s play 玩聚總動員」慶祝活動，現場有鼓樂、弦樂、管樂等表演，提供兒童青少年展現自己才藝的舞台，還有兒童書籍借閱及各種闖關活動，宛如一個大型遊樂園，最後還有摸彩，讓大家抱回液晶電視、平板電腦、自行車、滑步車等眾多好禮。

王惠美說，幼兒教育是紮根的基礎教育，為了提供優質、平價的幼兒教育環境，縣府於多個鄉鎮成立親子館，而且現在也將提高育兒津貼，現階段0至5歲育兒津貼每月3500元，今年8月起育兒津貼將調高每月5千元；0至2歲托育補助公共化每月5500元，準公共托育補助每月8500元，希望減輕青年朋友經濟壓力，讓大家多增產報國。

而今年度共邀請9個知名兒童劇團演出12場兒童劇鄉鎮巡演活動，今天下午在溪湖國中是由九歌兒童劇團演出《東郭、獵人、狼》，王惠美和溪湖鎮長黃瑞珠等人也與大家同樂，提前歡度兒童節。

王惠美也提醒大家，防疫仍不能放鬆，中央為了鼓勵65歲以上長者施打疫苗再推出不論第一、二、三劑疫苗的接種，4月10日前有500元禮券；18至64歲族群3月31日前接種第一、二劑疫苗可獲的200元禮券，呼籲還未接種疫苗民眾盡速前往醫療院所接種。