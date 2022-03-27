南投竹山死巷難出入 縣府擬斥資600萬元建橋解決

南投縣竹山鎮集山路3段50巷2弄為死巷，且銜接延正一路的巷口部分遭封阻，導致當地逾70戶居民出入不便，經縣府會勘評估，擬斥資600萬元在其巷底「坑仔底埤排水支線」興建橋梁，直通竹山工業區延平一路，盼改善地方通行問題。

縣府指出，位於竹山延祥里集山路3段50巷2弄一帶，不少樓房住家，但當地逾70戶居民受限於巷底為死巷，對外銜接延正一路的巷口因部分為私人土地部分遭封阻，路幅縮減，導致居民進出困難，地方因此向里長廖珈吟陳情並反映。

而縣長特助林儒彬接獲陳情就前往訪視了解並回報工務處，經工務處初步規劃，擬斥資536萬元在該路段巷底「坑仔底埤排水支線」新建12米長、7米寬的橋梁，當地人車直接行使橋梁，就能銜接直通竹山工業區延平一路。

只不過，「坑仔底埤排水支線」新建橋梁的引道須跨越部分私有地，而該私有地主雖同意將土地供給縣府興設橋梁，但經縣府二次會勘查察發現，該新建工程使用的私有地有抵押設定債權未清等問題，若貿然使用，後續恐衍生爭議。

縣府工務處表示，評估後發現，稍微修正新建橋梁引道位置，就能避開有爭議的私有地，但這一修正，工程費增加60多萬元，為此請示縣長林明溱，而縣長為免爭議，也盼盡快克服工程阻礙加緊動工，允諾加碼新建橋梁費用至600萬元。

縣長林明溱說，新建橋梁工程經費雖增加，但能有效避免爭議，並加速解決居民進出不便的困擾，而有經費加碼的必要，也已要求工務處盡速發包施工，讓當地居民趕快新橋可走，便捷直通竹山工業區大馬路。