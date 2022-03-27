影／台中裡冷林道土石崩塌 遊客受困急報警現已搶通

台中市和平區裡冷林道約1.1公里處，今天中午發生山坡土石崩落，交通中斷，幸無人車經過未造成意外事故，林道內多家露營區的遊客回程受困，急向警方報案，台中市和平警分局天輪派出所警員張元榮立即前往交管，並聯絡里長通知區公所調派機具清除落石，下午已清除完，恢復交通。

據指出，今天中午約有20多輛車到露營區的車輛受困無法下山，員警獲報趕到現場，放置交通錐實施交管，請現場遊客先返回露營區等待，避免發生危險。

機具趕抵現場清理後，下午2點30分清除完畢，恢復車輛通行，遊客可順利回家，遊客稱讚員警及施工人員效率好，在短時間聯繫並清除崩塌土石。