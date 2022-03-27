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不想花每小時20元竟這樣停 被批「彰化人停車水準」

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市金馬路一家藥妝量販店前的停車格空著沒人停，前方臨道路空間卻被停成排的汽車，此一畫面被po上網，網友批評是「彰化最美麗的風景」、「彰化人停車的水準」等。記者劉明岩／攝影
彰化市金馬路一家藥妝量販店前的停車格空著沒人停，前方臨道路空間卻被停成排的汽車，此一畫面被po上網，網友批評是「彰化最美麗的風景」、「彰化人停車的水準」等。記者劉明岩／攝影

彰化市金馬路一家藥妝量販店前的停車格空著沒人停，前方臨道路空間卻被停成排的汽車，駕駛人擺明就是不想被收費，此一畫面被po上網，網友批評是「彰化最美麗的風景」、「彰化人停車的水準」等。

彰化警方表示，在未釐清這些車輛停的位置是否為公有地前，警方先行採勸導方式，如果經會勘確認占用公有地停車，可處300到600元罰鍰。

對於民眾未進入店內消費，卻又將車停在停車格擋版前的汽車，造成真正想進入去消費的民眾，反而無法停車情形，店方被問到因應方式時，表示要由總公司統一發言，不願表示意見。

彰化市金馬路這家藥妝店前有10個多停車位，並設有車位擋車器，告示牌提到消費滿250元可免停車1小時，如停車未消費每小時20元，單日最高100元，如果依一般停車行情，算是十分便宜了。

不過，卻有陳姓網友在「彰化人大小事 」po出圖文，顯示在停車位卻沒任何車，反而在位擋板與金馬路之間的空間，幾乎停滿車，其他車輛根本停不進停車格。記者今天中午也實地前往察看，發現確如陳姓網友所指稱的情形，停車格外停放數輛汽車。

陳姓網友po文批評「自私，又可恥的行為」，也引來網友熱烈討論，分別有網友說 ：「彰化的日常」、「彰化人還沒習慣付停車費」、「彰化最美的風景」、「彰化人的水準」、「開眼界了」、「建議檢舉」等，但也有人認為「這樣子有違法嗎？」、「店方在敦親睦鄰？」

彰化警方指出，要看停車的範圍是不是屬於公有地，像是道路或是人行道等，但店家也無法確定這些車輛所停的地點為私有地，在未能釐清前，警方無法取締，只能先行勸導。警方會與市公所先行調閱地籍資料並到現場會勘釐清，如果是公有地，可依道路交通管理處罰條例處以300元到600元罰鍰，如果是私有地，則由所有權人自行主張被損害的權利。

彰化市金馬路一家藥妝量販店前的停車格空著沒人停，前方臨道路空間卻被停成排的汽車，此一畫面被po上網，網友批評是「彰化最美麗的風景」、「彰化人停車的水準」等。圖／陳姓網友提供
彰化市金馬路一家藥妝量販店前的停車格空著沒人停，前方臨道路空間卻被停成排的汽車，此一畫面被po上網，網友批評是「彰化最美麗的風景」、「彰化人停車的水準」等。圖／陳姓網友提供
彰化市金馬路一家藥妝量販店前的停車格空著沒人停，前方臨道路空間卻被停成排的汽車，此一畫面被po上網，網友批評是「彰化最美麗的風景」、「彰化人停車的水準」等。記者劉明岩／攝影
彰化市金馬路一家藥妝量販店前的停車格空著沒人停，前方臨道路空間卻被停成排的汽車，此一畫面被po上網，網友批評是「彰化最美麗的風景」、「彰化人停車的水準」等。記者劉明岩／攝影

彰化 人行道

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