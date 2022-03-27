不想花每小時20元竟這樣停 被批「彰化人停車水準」

彰化市金馬路一家藥妝量販店前的停車格空著沒人停，前方臨道路空間卻被停成排的汽車，駕駛人擺明就是不想被收費，此一畫面被po上網，網友批評是「彰化最美麗的風景」、「彰化人停車的水準」等。

彰化警方表示，在未釐清這些車輛停的位置是否為公有地前，警方先行採勸導方式，如果經會勘確認占用公有地停車，可處300到600元罰鍰。

對於民眾未進入店內消費，卻又將車停在停車格擋版前的汽車，造成真正想進入去消費的民眾，反而無法停車情形，店方被問到因應方式時，表示要由總公司統一發言，不願表示意見。

彰化市金馬路這家藥妝店前有10個多停車位，並設有車位擋車器，告示牌提到消費滿250元可免停車1小時，如停車未消費每小時20元，單日最高100元，如果依一般停車行情，算是十分便宜了。

不過，卻有陳姓網友在「彰化人大小事 」po出圖文，顯示在停車位卻沒任何車，反而在位擋板與金馬路之間的空間，幾乎停滿車，其他車輛根本停不進停車格。記者今天中午也實地前往察看，發現確如陳姓網友所指稱的情形，停車格外停放數輛汽車。

陳姓網友po文批評「自私，又可恥的行為」，也引來網友熱烈討論，分別有網友說 ：「彰化的日常」、「彰化人還沒習慣付停車費」、「彰化最美的風景」、「彰化人的水準」、「開眼界了」、「建議檢舉」等，但也有人認為「這樣子有違法嗎？」、「店方在敦親睦鄰？」