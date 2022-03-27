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保安林賴著你台中登場 淨山巡守落實無痕山林

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
林務局今天在東勢林管處轄管台中市外埔區「三崁水美保安林」，辦理「保安林賴著你─戶外森山派對」系列活動。圖／東勢林管處提供
林務局今天在東勢林管處轄管台中市外埔區「三崁水美保安林」，辦理「保安林賴著你─戶外森山派對」系列活動。圖／東勢林管處提供

林務局今天在東勢林管處轄管台中市外埔區三崁水美保安林辦理「保安林賴著你─戶外森山派對」系列活動，在楝樹、田野及森林美景中欣賞在地特色「義虎團」及「抬轎班」表演，也品嚐在地友善農食職人現場烹煮新鮮美食，還安排闖關遊戲認識保安林生態及國土保安功能。

林務局副局長廖一光表示，保安林是「保」護環境，讓我們「安」心生活的森林，守護人民的生命財產安全，也提供很多生態系服務價值，保安林也同樣需要我們的守護，才能永續的發揮其功能及生態服務價值；保安林具備森林的功能與價值，提供生態體驗、森林療癒、環境教育、林下經濟養蜂產蜜。

東勢林管處長張弘毅表示，三崁水美保安林原為第1407號土砂捍止保安林，為使在地社區與保安林間鏈結更為密切，透過票選活動命名為「三崁水美保安林」，以2個社區名命名象徵在地居民與土地的情感連結，未來將持續與水美社區發展協會及三崁社區發展協會簽訂認養契約，執行環境清潔維護、造林木撫育、巡護通報等工作，並不定期辦理植樹、淨山、健行等活動；也持續推展林下經濟放置蜂箱養蜂，以不破壞林木經營及不影響國土保安功能下，增加森林多元生態服務價值。

今天活動邀請在地特色民俗文化的「義虎團」舞虎表演及「抬轎班」表演為活動揭開精彩序幕，現場由外埔環保志工隊帶領淨山巡守落實無痕山林，沿途體驗九宮格生態遊戲、森林經營互動遊戲、認識林下經濟養蜂並抽張祝福籤詩為未來帶來美好祝福。

林務局今天在東勢林管處轄管台中市外埔區「三崁水美保安林」，辦理「保安林賴著你─戶外森山派對」系列活動。圖／東勢林管處提供
林務局今天在東勢林管處轄管台中市外埔區「三崁水美保安林」，辦理「保安林賴著你─戶外森山派對」系列活動。圖／東勢林管處提供
林務局今天在東勢林管處轄管台中市外埔區「三崁水美保安林」，辦理「保安林賴著你─戶外森山派對」系列活動，現場有抬轎班熱情演出。圖／東勢林管處提供
林務局今天在東勢林管處轄管台中市外埔區「三崁水美保安林」，辦理「保安林賴著你─戶外森山派對」系列活動，現場有抬轎班熱情演出。圖／東勢林管處提供

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