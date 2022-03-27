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南投埔里將有風雨足球場 落腳國道6號橋下空地
南投縣足球運動風氣近年漸盛，但埔里有民眾反應，踢球場域不足，只能向學校租借場地，活動受限，行政院中部聯合服務中心為此協調高速公路局無償撥用國道6號橋下空間，並由鎮公所向高公局提案設置社區足球場，供民眾運動使用。
行政院中部聯合服務中心指出，近年南投足球運動盛行，幼兒足球、青少年足球也有傑出表現，埔里地區更有家長自組足球俱樂部，長期義務指導並支持孩子踢球，但家長也反應，埔里鎮內踢球場域不足，活動受限，盼能有一座風雨足球場。
行政院中部中心執行長蔡培慧說，孩子們熱愛足球，卻只能機動租借學校場地，遇到下雨或學校使用就無法進行，活動受限，因此邀集高公局、鎮公所商議，並尋覓安全合適的風雨足球場用地，經評估鎖定房里里附近的國道6號橋下空間。
而該處橋下空間寬廣，但荒廢長草，民眾觀感不佳，也有治安隱憂，為此與高公局中區養護工程分局溝通，建議善用活化該場域，做為全民運動及親子休憩空間，也解決環境整潔問題，經協調，該分局願無償撥用土地，由公所提案施設足球場。
高公局中區養工分局表示，樂見國道下方空間多元利用，基於安全考量，後續優先辦理橋墩等相關補強工程，以便足球場地施作；埔里鎮長廖志城則說，取得土地後，將盡速整平土地，考量踢球可能需要架高網防止彈跳，將會架設圍籬高網。
縣議員葉仁創、陳宜君也提出建議，葉表示，國道橋下兩側比鄰農田，農路較狹窄，規畫停車位及標誌標線須格外注意；陳則說，運動會有如廁換衣的需求，因此要求裝設流動廁所，並強化夜間照明，2人也將向議會爭取經費完善足球場地。
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