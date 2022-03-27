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台中神岡馬賽事起跑 5千人不畏雨勢參加

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
第7屆2022「神岡馬」神豐國際同濟會全國公益馬拉松，今天早上6點在神岡國小起跑。圖／主辦單位提供
第7屆2022「神岡馬」神豐國際同濟會全國公益馬拉松，今天早上6點在神岡國小起跑。圖／主辦單位提供

第7屆2022「神岡馬」神豐國際同濟會全國公益馬拉松，今天早上6點在神岡國小前起跑，途經神岡、大雅及潭子，5000多人參加，雨中一樣繼續跑。

2022神岡馬主辦單位「神豐國際同濟會」秉持同濟精神，每年舉辦公益馬拉松路跑活動，受到跑友及民眾支持，使神岡馬儼然成為神岡地區標誌性賽事，今年報名人數來自全台各地超過5000人。

昨晚和今天清晨台中地區下大雨，今天早上辦神岡馬拉松活動時仍下雨，跑者不畏雨勢參加，有人穿雨衣也要跑，許多跑者說，如果是陰雨天，雨勢不要太大，這種天氣跑起來最舒服；但今天起跑後，雨勢加大。

神岡馬呼籲健康運動、愛心做公益，將活動結餘款全數贈予弱勢團體，累積歷年捐贈金額已達93萬1365元，今年朝向百萬目標前進，希望能響應慈善公益，幫助弱勢。

第7屆2022「神岡馬」神豐國際同濟會全國公益馬拉松，今天早上6點在神岡國小起跑。圖／主辦單位提供
第7屆2022「神岡馬」神豐國際同濟會全國公益馬拉松，今天早上6點在神岡國小起跑。圖／主辦單位提供
第7屆2022「神岡馬」神豐國際同濟會全國公益馬拉松，今天早上6點在神岡國小起跑。圖／主辦單位提供
第7屆2022「神岡馬」神豐國際同濟會全國公益馬拉松，今天早上6點在神岡國小起跑。圖／主辦單位提供
第7屆2022「神岡馬」神豐國際同濟會全國公益馬拉松，今天早上6點在神岡國小起跑。圖／主辦單位提供
第7屆2022「神岡馬」神豐國際同濟會全國公益馬拉松，今天早上6點在神岡國小起跑。圖／主辦單位提供
第7屆2022「神岡馬」神豐國際同濟會全國公益馬拉松，今天早上6點在神岡國小起跑。圖／主辦單位提供
第7屆2022「神岡馬」神豐國際同濟會全國公益馬拉松，今天早上6點在神岡國小起跑。圖／主辦單位提供

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