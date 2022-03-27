台中神岡馬賽事起跑 5千人不畏雨勢參加

第7屆2022「神岡馬」神豐國際同濟會全國公益馬拉松，今天早上6點在神岡國小前起跑，途經神岡、大雅及潭子，5000多人參加，雨中一樣繼續跑。

2022神岡馬主辦單位「神豐國際同濟會」秉持同濟精神，每年舉辦公益馬拉松路跑活動，受到跑友及民眾支持，使神岡馬儼然成為神岡地區標誌性賽事，今年報名人數來自全台各地超過5000人。

昨晚和今天清晨台中地區下大雨，今天早上辦神岡馬拉松活動時仍下雨，跑者不畏雨勢參加，有人穿雨衣也要跑，許多跑者說，如果是陰雨天，雨勢不要太大，這種天氣跑起來最舒服；但今天起跑後，雨勢加大。