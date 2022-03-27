影／豐原花卉藝術和柑橘產銷 盧秀燕說大家都是行銷者

台中市豐原區農會今天辦理花卉藝術結合柑橘推廣活動，台中市長盧秀燕到場推廣表示，台中的火鶴花種植技術世界第一，豐原的茂谷柑甜美多汁，她說，大家都是最好的行銷員，希望幫忙推廣與宣傳，幫助農民。

為行銷在地農特產品，台中市政府農業局輔導豐原區農會今在豐原區農會朴子辦事處廣場辦理「台中市花卉推廣暨柑橘產業行銷活動 」，盧秀燕向民眾推薦台中優質的花卉及茂谷柑，也呼籲市民踴躍選購當季在地農產，以實際行動給農民支持與鼓勵，立委江啟臣和多名台中市議員到場。

中市農業局說，台中市花卉栽培面積約1356公頃，是文心蘭、火鶴花、百合重要產區，其中台中市文心蘭栽培面積約113公頃，年產量達2900萬支，占全台灣產量51.6%，甚受日本消費者喜愛。

台灣火鶴花種植技術及栽培環境領先全球，具全年開花特性，品種與花色多樣，並具易包裝、耐貯運、瓶插期長、品質優且花型獨特等優點，深具外銷潛力，穩定供應日本市場需求；台中市所產香水百合花色豐富，香氣怡人，年產量3840萬支，產值9.8億元，產量及品質全國第一。

今天活動邀請500名民眾一起學花卉藝術，花藝老師現場教學，也運用文心蘭、火鶴花等台中在地花材結合當季農產品布置花卉藝術作品，供民眾觀賞、拍照，活動現場也有茂谷柑、椪柑汁及家政班米食品嘗活動。