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提前掃墓還是塞車 彰化市大埔路車陣達數百公尺

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市第一及第二納骨塔前臨的大埔路，今天上午湧現掃墓車潮，造成塞車，雖然警方派員前往指揮，但車陣仍綿延數百公尺。記者劉明岩／攝影
彰化市第一及第二納骨塔前臨的大埔路，今天上午湧現掃墓車潮，造成塞車，雖然警方派員前往指揮，但車陣仍綿延數百公尺。記者劉明岩／攝影

今年清明節有4天連假，很多民眾提前掃墓，各地公墓及靈骨塔都湧現掃墓人潮，彰化市第一及第二納骨塔前臨的大埔路，昨天及今天都造成大塞車，雖然警方派員前往指揮，但車陣仍綿延數百公尺；彰化縣消防局還出動無人機在各公墓「空中」宣導，防範山林火災。

彰化原清晨下了大雨，天亮後，天氣漸漸放晴，彰化市大埔路今天上午8時，掃墓的車輛就變多，既有停車場無法因應需求，很多掃墓民眾就停放路邊，到將近9點左右，大埔路形車流，彰化警分局大埔派出所也調派員警到場指揮，並在彰化市立殯儀館前，設置交通錐，禁止車輛迴轉。

民眾多沿著大埔路、大埔截水溝及英士路前來掃墓，即造成車多嚴重塞車，車陣最長達上二、三百公尺，警方即在大埔路及英士路口做了管制，不過，可能要到中午以後，才會逐漸改善塞車情形。

由於找不到停車位，民眾多提著供品走老遠的路，一名住北部的張姓市民說，以為提前回來掃墓了，竟然還塞在車陣裡， 而且還沒有地方停車，還要走好遠的路，可是一年才帶全家回來掃墓，辛苦也是應該的。

彰化警分局大埔派出所所長施宗源說，大埔路在清明掃墓期間，都會因車多造成塞，警方在昨天及今天，以及下周六、日都調派員警到場指揮交通，如果塞車嚴重，分局也會加派人員協助維持交通秩序。

彰化縣消防局為因應各地公墓火警增加，消防局長施順仁說，民眾祭祖掃墓常因燃燒冥紙、雜草和燃放鞭炮不慎，引發林野墓地火災事件，讓消防人員為此疲於奔命，消防局自4月2日至5日除派遣消防人車至各主要墓地警戒外，各消防分隊也會在現場提供水源及水袋供熄滅餘燼，也會利用遙控無人機廣播宣導，可在初期立即發現火勢，避免火災發生或火勢擴大。

消防局局長施順仁呼籲民眾，清明祭祖掃墓務必做到「四不二記」，不燃燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙亂飛、不施放爆竹，記得熄滅灰燼、記得要收垃圾。若發現林野火災時，應盡速撥打 119火警電話報案。

彰化市第一及第二納骨塔前臨的大埔路，今天上午湧現掃墓車潮，造成塞車，雖然警方派員前往指揮，但車陣仍綿延數百公尺。記者劉明岩／攝影
彰化市第一及第二納骨塔前臨的大埔路，今天上午湧現掃墓車潮，造成塞車，雖然警方派員前往指揮，但車陣仍綿延數百公尺。記者劉明岩／攝影
彰化市第一及第二納骨塔前臨的大埔路，今天上午湧現掃墓車潮，造成塞車，雖然警方派員前往指揮，但車陣仍綿延數百公尺。記者劉明岩／攝影
彰化市第一及第二納骨塔前臨的大埔路，今天上午湧現掃墓車潮，造成塞車，雖然警方派員前往指揮，但車陣仍綿延數百公尺。記者劉明岩／攝影

大埔 塞車

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