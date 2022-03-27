中市香料文化展 新住民解鄉愁在地人看懂異國料理

異國料理最明顯的特色就是添加不同辛香料，造就在地飲食文化。台中市政府民政局規畫「辛香料文化常設展」由新住民現身說法，讓觀眾經由美味了解新住民母國文化。

台中市新住民人口近6萬人，全台排名第5，其中大陸、港澳地區約占4萬人，越南、印尼、菲律賓及泰國等國占2萬人，再加上新住民子女與移工等，全市新住民人口相當可觀。因疫情影響國際往來，不少新住民相當思念家鄉。民政局副局長周嫦玫說，新住民對家的想念，難解思鄉之愁，就用辛香料當主題，規畫文化展。

正宗咖哩魚丸，道地港式小吃，當然要辛香料提點，香港來的Julie說，她的媽媽在香港是位私廚，擔心女兒在台灣水土不服，乾脆過來台灣煮給她吃，用這份心情順勢開店。

業者彭建英說，什麼食材用什麼辛香料是有講究的，她說「青花椒就適合做水煮魚」對家鄉的辛香料如數家珍，從四川嫁來台灣，想念家鄉時，就靠這些香料烹調，一解鄉愁。

台中市民政局即日起至12月31日，在南屯區豐樂雕塑公園新住民藝文中心舉辦「辛香料文化-來自家『香』的愛戀」常設展，介紹來自亞洲、歐洲及美洲等20多個國家異國料理使用的特殊辛香料，每3個月換展，預計展出48種辛香料。

民政局說，今年新住民藝文中心以辛香料文化為展覽主題，展出中國大陸、越南、印尼、菲律賓、泰國、日本、韓國、斯里蘭卡、印度、法國、埃及、土耳其、法國等20多個國家代表性辛香料及異國料理，現場規劃「聞香遊戲區」「新住民資訊交流區」「閱讀區」及邀請台中市月眉國小、新社國小及霧峰國小展示食農教育成果的「時光廊道區」，適合親子同遊，帶回美好回憶。