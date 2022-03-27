快訊

蔡英文聽取報告 拍板徵兵1年留給軍方幾個大難題

桃園大潭電廠海水渠道工程傳出逾40名移工染疫 擴大居隔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中市香料文化展 新住民解鄉愁在地人看懂異國料理

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府民政局規劃「辛香料文化常設展」讓民眾經由美味了解新住民母國文化。圖／民政局提供
台中市政府民政局規劃「辛香料文化常設展」讓民眾經由美味了解新住民母國文化。圖／民政局提供

異國料理最明顯的特色就是添加不同辛香料，造就在地飲食文化。台中市政府民政局規畫「辛香料文化常設展」由新住民現身說法，讓觀眾經由美味了解新住民母國文化。

台中市新住民人口近6萬人，全台排名第5，其中大陸、港澳地區約占4萬人，越南、印尼、菲律賓及泰國等國占2萬人，再加上新住民子女與移工等，全市新住民人口相當可觀。因疫情影響國際往來，不少新住民相當思念家鄉。民政局副局長周嫦玫說，新住民對家的想念，難解思鄉之愁，就用辛香料當主題，規畫文化展。

正宗咖哩魚丸，道地港式小吃，當然要辛香料提點，香港來的Julie說，她的媽媽在香港是位私廚，擔心女兒在台灣水土不服，乾脆過來台灣煮給她吃，用這份心情順勢開店。

業者彭建英說，什麼食材用什麼辛香料是有講究的，她說「青花椒就適合做水煮魚」對家鄉的辛香料如數家珍，從四川嫁來台灣，想念家鄉時，就靠這些香料烹調，一解鄉愁。

台中市民政局即日起至12月31日，在南屯區豐樂雕塑公園新住民藝文中心舉辦「辛香料文化-來自家『香』的愛戀」常設展，介紹來自亞洲、歐洲及美洲等20多個國家異國料理使用的特殊辛香料，每3個月換展，預計展出48種辛香料。

民政局說，今年新住民藝文中心以辛香料文化為展覽主題，展出中國大陸、越南、印尼、菲律賓、泰國、日本、韓國、斯里蘭卡、印度、法國、埃及、土耳其、法國等20多個國家代表性辛香料及異國料理，現場規劃「聞香遊戲區」「新住民資訊交流區」「閱讀區」及邀請台中市月眉國小、新社國小及霧峰國小展示食農教育成果的「時光廊道區」，適合親子同遊，帶回美好回憶。

新住民藝文中心周一及國定假日休館，開放時間上午8點至到下午5點，中間午休。

因疫情影響，新住民返鄉有困難，民政局辦香料展，也讓新住民稍解鄉愁。圖／民政局提供
因疫情影響，新住民返鄉有困難，民政局辦香料展，也讓新住民稍解鄉愁。圖／民政局提供
因疫情影響，新住民返鄉有困難，民政局辦香料展，也讓新住民稍解鄉愁。圖／民政局提供
因疫情影響，新住民返鄉有困難，民政局辦香料展，也讓新住民稍解鄉愁。圖／民政局提供

新住民 台中市 香港

延伸閱讀

培育新住民二代投入時尚產業 新北產官學攜手

學生走秀助新住民 侯友宜：不輸伊林模特兒

好心替同鄉代辦移民 新住民觸法遭移民署開罰

新北市偏鄉雙溪高中繁星閃耀 13名新住民學生全上榜

相關新聞

保安林賴著你台中登場 淨山巡守落實無痕山林

林務局今天在東勢林管處轄管台中市外埔區三崁水美保安林辦理「保安林賴著你─戶外森山派對」系列活動，在楝樹、田野及森林美景中...

南投埔里將有風雨足球場 落腳國道6號橋下空地

南投縣足球運動風氣近年漸盛，但埔里有民眾反應，踢球場域不足，只能向學校租借場地，活動受限，行政院中部聯合服務中心為此協調...

台中神岡馬賽事起跑 5千人不畏雨勢參加

第7屆2022「神岡馬」神豐國際同濟會全國公益馬拉松，今天早上6點在神岡國小前起跑，途經神岡、大雅及潭子，5000多人參...

影／豐原花卉藝術和柑橘產銷 盧秀燕說大家都是行銷者

台中市豐原區農會今天辦理花卉藝術結合柑橘推廣活動，台中市長盧秀燕到場推廣表示，台中的火鶴花種植技術世界第一，豐原的茂谷柑...

影／盧秀燕：明天起台中市65歲以上打疫苗 發1千元

台中市長盧秀燕今天表示，為加強防疫，明天開始65歲以上長者、55歲以上原住民，中央發500元禮券，台中市府為提高市民注射...

提前掃墓還是塞車 彰化市大埔路車陣達數百公尺

今年清明節有4天連假，很多民眾提前掃墓，各地公墓及靈骨塔都湧現掃墓人潮，彰化市第一及第二納骨塔前臨的大埔路，昨天及今天都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。