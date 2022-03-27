聽新聞
test
0:00 / 0:00
「全台最爛的路」投89線又坍方 巨石砸道難搶通
連日降雨，南投縣仁愛鄉投89線力行產業道路15.8K翠巒路段又傳落石坍方，該路段上方邊坡疑在昨天中午前後發生崩塌，大量土石滑落阻斷雙向交通，而因山區天候狀況不佳，至今仍無法搶通，如有通行需求應繞道台8線、台14甲線。
投89線力行產業道路是力行、紅葉等部落民生及農產載運的必經道路，但因路況差，號稱「全台最爛的路」，其中15.8K處翠巒路段更因邊坡嚴重裸露，幾乎逢雨必坍，2月才因雨崩塌不斷，3月好不容易趨緩，未料昨又因降雨再傳坍方。
當地翠華村長高政光說，近日山區雨勢猛烈，且下不停，而投89線15.8K處翠巒路段昨天上午路況正常，未料中午左右就有居民回報，該路段又不能走了，前往勘查果然又坍方，而因大小土石不斷滑落，因此緊急封路，雙向交通中斷。
由縣府派駐負責道路搶通的開口契約廠商雖已在現場待命，但昨天山區雨勢未歇，邊坡持續有落石崩塌狀況，無法搶通；今天雨勢雖趨緩，甚至停止，又因山區濃霧，無法目視道路上方邊坡狀況，道路清修人員與重機具仍不敢貿然進行清運。
高政光說，現階段就是與縣府保持聯繫，待山區雨停及濃霧散去，確認邊坡落石狀況停止，確保安全無虞，再由人員及重機具進駐設法搶通，盼盡速恢復人車通行，而目前交通得繞行華崗部落接台8線中橫公路至台14甲線合歡山公路進出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言