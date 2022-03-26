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北部確診男到台中成功嶺懇親！11接觸者採檢結果出爐
北部50多歲男確診者案22688有台中活動足跡，台中市衛生局疫調查出，個案昨天上午搭乘高鐵至台中後，由友人接送至成功嶺懇親，後即與家人一同搭乘高鐵返回北部，衛生局安排11接觸者採檢，PCR結果今晚出爐，皆為陰性。
台中市政府說，接觸者11人安排採檢，相關足跡全面清消。另外，明後兩天在烏日林新醫院開設快篩站，請同時間有足跡重疊的民眾前往篩檢。
台中市衛生局呼籲，接種新冠肺炎疫苗可有效預防住院及重症的機會，請民眾儘速完成疫苗接種，並請自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險，共同維護城市安全。
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