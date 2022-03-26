快訊

基隆刑事餐會疫情擴大 再傳2警確診 4個分局全淪陷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北部確診男到台中成功嶺懇親！11接觸者採檢結果出爐

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局因此外縣市確診者足跡，明後兩天在烏日林新醫院開設快篩站。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局因此外縣市確診者足跡，明後兩天在烏日林新醫院開設快篩站。圖／台中市衛生局提供

北部50多歲男確診者案22688有台中活動足跡，台中市衛生局疫調查出，個案昨天上午搭乘高鐵至台中後，由友人接送至成功嶺懇親，後即與家人一同搭乘高鐵返回北部，衛生局安排11接觸者採檢，PCR結果今晚出爐，皆為陰性。

台中市政府說，接觸者11人安排採檢，相關足跡全面清消。另外，明後兩天在烏日林新醫院開設快篩站，請同時間有足跡重疊的民眾前往篩檢。

台中市衛生局呼籲，接種新冠肺炎疫苗可有效預防住院及重症的機會，請民眾儘速完成疫苗接種，並請自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險，共同維護城市安全。

台中市衛生局公布，外縣市確診者足跡。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局公布，外縣市確診者足跡。圖／台中市衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19 疫苗 社交距離 高鐵 口罩 實聯制

延伸閱讀

中和兩確診都到7-11同門市 新北發540封簡訊警示

高鐵以前沒人搭現在卻成「出遊首選」？網點2優勢：屌打台鐵

黃偉晉被通知與確診者同車 鬼鬼做居家快篩閃「疫」波

北部確診男昨到台中成功嶺懇親 11接觸者急採檢

相關新聞

台中黑夜「螢」光點點 東勢林場估4月中爆量迎30萬隻

每年3，4月是賞螢季節。台中東勢林場螢火蟲季已於19日正式起跑，場方表示，目前每晚約有數千隻，氣溫持續上升，螢火蟲數量便...

迎合歡山杜鵑花季 假日祭高乘載

合歡山高山杜鵑花季即將到來，花季持續到6月，往年花季假日都會大塞車，今年疫情緩解，大量車潮恐讓交通更壅塞，為舒緩車流。南...

北部確診男到台中成功嶺懇親！11接觸者採檢結果出爐

北部50多歲男確診者案22688有台中活動足跡，台中市衛生局疫調查出，個案昨天上午搭乘高鐵至台中後，由友人接送至成功嶺懇...

200年前同船來台 南投、台中兩宮廟共同遶境會香

草屯鎮敦和宮、台中玉闕朝仁宮今天舉辦2天1夜遶境祈福，2千多名信眾從台中市烏日區抬著武財神及媽祖鑾轎走到草屯，敦和宮也在...

好心有好報 在地志工抽中員林蜀葵花季第一大獎

2022員林蜀葵花季今天正式開園，無奈天公不作美，萬株奼紫嫣紅蜀葵花春帶雨，別有一番風情，員林市公所依照計畫舉辦摸彩炒熱...

台中海線山區火災頻傳 消防局：已設消防水塔防災擴大

冬天空氣環境乾燥，導致台中海線大肚山、鰲峰山頻傳火燒山事件，原因眾說紛紜，大黍草乾枯易燃，墳地焚燒紙錢未熄，星火燎原；市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。