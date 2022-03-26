明道今歡慶創校21周年 非洲編髮烤大豬人氣最夯　

明道大學今天喜迎創校21周年，師生各自施展專長，學有專精的師長或贈送書法或指導學生表現所學，學生或勁歌熱舞或泡茶烤大豬，校慶活動動靜態同時登場強強滾，社區民眾感受喜氣也進入校園同樂，祝福明道邁向下一個20年。

今年明道校慶茶會以感恩為主題，感謝服務滿20年資深教職員，中華文化傳播系碩士班6名學生捧上凍頂烏龍及紅玉的台灣茶謝師。中山文藝獎、國家文藝獎及吳三連獎得主的書法名家陳維德，書寫明道大學校訓「明善誠身」送給校史館典藏；陳維德幽默地說，創校時他在伯苓大樓要篆刻校訓，當年沒落款，為了證明題字者是他，所以20年後再次手書贈予學校。來賓哄堂大笑。

校長郭秋勳說，21周年校慶明道師生票選出「明道齊心、二十晉一」作為標語，期許明道人戮力齊心、克服挑戰，過去在全體師生共同努力下，無論是產學研究、國內外競賽、畢業生就業及國際招生都有更亮眼的成果，期許未來師長齊心向前行，再創高峰。

第一屆金韻獎民歌手朱介英是生活潮雜誌總編輯，也是老師，把自己音樂教室的樂器和設備捐贈都流行音樂演藝學程，嘉惠學子，學生獻唱「薪傳．心傳」演唱朱介英創作的民歌向老師致敬。