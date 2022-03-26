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200年前同船來台 南投、台中兩宮廟共同遶境會香

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
台中玉闕朝仁宮今天遶境到草屯敦和宮會香，信眾徒步隨行相當熱鬧。圖／南投縣政府提供
台中玉闕朝仁宮今天遶境到草屯敦和宮會香，信眾徒步隨行相當熱鬧。圖／南投縣政府提供

草屯鎮敦和宮、台中玉闕朝仁宮今天舉辦2天1夜遶境祈福，2千多名信眾從台中市烏日區抬著武財神及媽祖鑾轎走到草屯，敦和宮也在烏溪橋頭設香案隆重迎接，今晚在敦和宮駐駕過夜，明天返回台中。

敦和宮主委林宜裕表示，敦和宮和玉闕朝仁宮都來自福建和平，200多年前同船渡海來台，香爐與神像分別安置在2宮，各自成為兩地信仰中心，但同船來台情誼長存，13年前兩宮廟便舉辦會香遶境，範圍從台中市烏日、大里、霧峰到南投草屯。

敦和宮供奉武財神、玉闕朝仁宮供奉武財神及媽祖，今天來自烏日遶境隊伍，由八家將、千里眼、順風耳等神將開路，步行到台中、南投交界的烏溪橋，沿途鑼鼓齊鳴，鞭炮聲不絕於耳，相當熱鬧；敦和宮主委林宜裕、立委許淑華、草屯鎮長簡景賢及地方人士舉香接駕，祈求遶境順利，四時無災，疫情遠離。

今天中部地區下雨，但遶境隊伍抵達烏溪南岸時，雨勢停歇，讓信眾也感謝老天爺作美，而受疫情影響，今年遶境取消「鑽橋下」，避免群聚感染。

南投縣民政處長吳燕玲說，敦和宮、玉闕朝仁宮參香是重要宗教文化交流活動，盼透過遶境活動祈求國泰民安、風調雨順。立委許淑華說，敦和宮財神爺廟、玉闕朝仁宮是兄弟宮，透過遶境會香交流，增進台中和南投居民情誼。

台中玉闕朝仁宮今天遶境到草屯敦和宮會香，信眾徒步隨行相當熱鬧。圖／南投縣政府提供
台中玉闕朝仁宮今天遶境到草屯敦和宮會香，信眾徒步隨行相當熱鬧。圖／南投縣政府提供
台中玉闕朝仁宮今天遶境到草屯敦和宮會香，信眾徒步隨行相當熱鬧。圖／南投縣政府提供
台中玉闕朝仁宮今天遶境到草屯敦和宮會香，信眾徒步隨行相當熱鬧。圖／南投縣政府提供

遶境 南投 許淑華

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