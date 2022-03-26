好心有好報 在地志工抽中員林蜀葵花季第一大獎

2022員林蜀葵花季今天正式開園，無奈天公不作美，萬株奼紫嫣紅蜀葵花春帶雨，別有一番風情，員林市公所依照計畫舉辦摸彩炒熱氣氛，送出大小合計75個獎項，即日起到5月1日雖沒活動，但裝置藝術、風車隧道每天有，到此一遊彌補無法出國賞花的遺憾。

蜀葵花季今年進入第八年，今天開園，公益園遊會也開幕，可惜今天陰雨連綿，遊客人數不如往年開幕日晴天。在地社區才藝團隊、街頭藝人、游月說舞蹈團接力登場表演，舞台區熱鬧滾滾，每到抽獎時民眾更情緒高昂，電動手沖咖啡機、多功能電煮鍋、夏普清淨機、無線吸塵器、氣炸鍋等75個獎品吸引人，最大獎42吋液晶電視由大埔里在地志工王琦獲得，令全場艷羨。

員林市長游振雄說，上個月鎮公所接到很多縣內縣外民眾詢問開園日期，員林蜀葵花季能如此受歡迎，首先感謝市民代表會全力支持預算，還有縣長王惠美補助經費、大埔社區發展協會投入人力，攜手營造地方特色景點，行銷員林觀光。

副縣長林富田宣傳彰化花季，除了員林蜀葵花季，還有二林鎮和埤頭鄉的木棉花季、田尾和社頭兩鄉的黃花風鈴木、二水鄉平地櫻花（花旗木）音樂季，八卦山不但綠意盎然，還有灰面鵟鷹過境，春天的彰化好好玩，全國民眾一定要來走走。