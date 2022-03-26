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台中海線山區火災頻傳 消防局：已設消防水塔防災擴大

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員楊典忠建議市府，應盤點台中市水源缺乏地區，規劃設置消防用水塔，減少消防救災時因水源缺乏而疲於奔命。圖／楊典忠服務處提供
台中市議員楊典忠建議市府，應盤點台中市水源缺乏地區，規劃設置消防用水塔，減少消防救災時因水源缺乏而疲於奔命。圖／楊典忠服務處提供

冬天空氣環境乾燥，導致台中海線大肚山、鰲峰山頻傳火燒山事件，原因眾說紛紜，大黍草乾枯易燃，墳地焚燒紙錢未熄，星火燎原；市府雖有針對部分水資源匱乏地區，設置消防用水塔。市議員楊典忠認為，市府應拿出更具體策略，如協商林務局種樹、規劃防火間隔等。

台中市消防局於107年，與林務局召開防治山林火災會議。當時提出針對水源缺乏地區，設置消防搶救用水塔建議，平時可植樹澆灌，災時則立即供應火警搶救使用，便於清水區鰲海路、吳厝二街國有坡地上設置消防搶救用水塔，目前已完成4處水塔，儲水量達60公噸。市議員楊典忠建議市府，應盤點台中市水源缺乏地區規劃設置，減少消防救災時因水源缺乏而疲於奔命。

根據台中市消防年報統計，台中市火災案件數，每年都是負責台中海線地區的消防第四大隊最多，106至109年分別是607件、582件、607件、593件。其中墓地及路邊火警就佔四到五成。

楊典忠指出，每次大肚山、鰲峰山火燒山後，山上坡地就是光禿禿一片，經過春季大雨沖刷，就容易造成土石流或淹水，市府過去檢討火燒山問題，僅是跨局處開會，結論千篇一律都是火警宣導，市府應積極協商林務局種樹，規劃防火間隔等，應拿出更具體策略。

消防局表示，每年10月至隔年4月，鰲峰山山火盛行，107年與林務局召開防治山林火災會議，提出針對水源缺乏地區，設置消防搶救用水塔的建議，後續於鰲海路碎石坡上設置3處、吳厝二街808地號設置1處。

消防局指出，每處水塔皆為15噸，由3個5噸水塔組成，目前已設置的4處水塔共有水量60噸；主要以防護水塔以東的吳厝公墓、以北的橫山公墓、周圍的林班地和植樹區域，對周遭易發生火災地區，可提供一定水源容量，避免災情擴大。

台中市 火災

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