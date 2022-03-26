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彰化歷史建築變職涯中心 助青年發揮才華就業創業

中央社 / 彰化縣26日電

彰化青年職涯發展中心今天在歷史建築「原彰化第二幼稚園」揭牌營運，是全國首處歷史建築作為青年職涯發展中心，供青年尋求各種就業資訊，並透過單一窗口協助職涯發展。

為提升彰化縣青年就業率、推動青年返鄉就業創業，彰化青年職涯發展中心今天揭牌營運，經由單一窗口協助青年職涯發展與規劃，除專人輔導青年探索職涯，還有測評工具、諮詢、講座或活動等多面向服務，位址在彰化市民生路154號，服務時間週二至週六。

彰化縣長王惠美出席致詞說，上任後不斷思考留住青年、青年返鄉等議題，民國109年3月29日在勞工處設立青年發展暨就業服務科，預計29日升格「處」級，在此之前，先設立彰化青年職涯發展中心作為青年就業及創業諮詢、興趣工作測驗等相關場域。

王惠美說，「原彰化第二幼稚園」屬歷史建築文化資產，依文化資產保存法變更建築物使用執照用途，提報再利用計畫經文化局核備，今天揭牌正式營運。

勞動部勞動力發展署中彰投分署長林淑媛說，恭喜彰化青年們有一處專責、專屬、專業的青年服務平台，勞動部為促進青年就業，在青年職涯發展、就業訓練也投入相當多資源，勞動部將持續與縣府合作，鼓勵青年好好運用職涯發展中心。

原彰化第二幼稚園是彰化市僅存日治中末期木構造幼稚園建築案例，具特殊意義；建築大致保持原貌，具建築史價值，2006年被指定為歷史建築。

青年 歷史建築

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