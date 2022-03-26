埔里茭白筍田照明改換LED燈 紫紅光環保又浪漫

南投縣政府「茭白筍節電示範專區」競賽，邀請埔里在地農會、產銷班及國立暨南大學跨界合作，將強烈的鈉燈白光變成柔和的LED紫紅光，大幅節省電費和光害對環境生態的影響，南投縣政府秘書長洪瑞智鼓勵更多農友汰換燈具，提升產量又節能。

南投縣政府推動節電示範專區，去年輔導埔里鎮蔬菜產銷第16班、第25班與暨南大學共同提案「LED燈照茭白筍田示範場所建置與節電推廣計畫」，以LED燈取代傳統高壓鈉燈，達到節能省電的成效，經遴選審查會議評定為第1名，獲縣府補助250萬元燈具汰換經費。

洪瑞智說，縣府去年在埔里鎮溪南里、珠格里與水頭里的茭白筍田建置10公頃示範專區，共汰換344盞高壓鈉燈，預計每年可節約11.1萬度用電，埔里鎮1800公頃的茭白筍田如果全部改裝設LED燈，一年電費也可省下約1億元，不僅節能也替農民節省更多成本。

埔里鎮茭白筍田利用高壓鈉燈夜間補光，除電費高昂，光害也傷害環境生態，透過專業研究，LED燈照技術可以有效減少蟲害並使光照均勻，提升茭白筍產量。縣府將持續向中央爭取補助，減少農民負擔，也讓農產品的生產更具競爭力。

暨南大學科技學院院長蔡勇斌說，全國茭白筍有90%從埔里產出，茭白筍產業對於埔里鎮是相當重要的產業，暨大發現茭白筍田夜間照明，有光害及高耗能問題，透過節電計畫能與縣府及產銷班合作，為產業的推廣及節約能源盡心力。