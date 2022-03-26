挽救青年流失 彰化縣府成立青年職涯發展中心

彰化年輕人外流嚴重，縣府想方設法留人，今天宣布成立彰化青年職涯發展中心，拉近與青年的關係與增加互動，為即將成立的青年發展處暖身，彰化縣長王惠美表示，上任後對於「留住青年」、「青年返鄉」的議題，不斷思考及更新，去年在勞工處設立青年發展暨就業服務科，今年3月29日將籌備升為一個「處」。

彰化青年職涯發展中心設立在歷史建築中，王惠美說，這裡過去是大成幼稚園，屬於歷史建築，隔壁是國定古蹟孔廟，位於市區，地點合宜，從火車站下來走路幾分鐘就會到，希望提供青年朋友就業創業的諮詢、性向檢測的相關場域，作為職涯諮詢及興趣工作的測驗，中心的諮詢室、玻璃屋未來也提供做預約，讓青年朋友能夠在此聚會活動。

縣府去年在八卦山成立卦山村聚落，有版畫、插畫、水彩、漆器創作，還有永生花製作、植栽設計、編織手藝等職人與店家，彰化縣創藝美育協會總幹事許晉榮也是其中一員，他表示，在勞工處的協助下返鄉創業，也發現現在的彰化很不一樣。

他說，創業不用等到自己很厲害才要開始，是一定要先開始才會變得很厲害，只要能善用資源，並且還要懷有利他的精神，成為他人的指引，一起讓彰化變好。