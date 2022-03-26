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鹿港溪蛻變吸引人潮 民怨垃圾變多 彰化縣府不排除裝監視器
鹿港溪是鹿港的母親之河，過去累積家戶及工廠廢水造成汙染，昔日千帆入港風光變成一條臭水溝，彰化縣府耗時3年，推動鹿港溪再現工程今年初完工，景觀飽受好評，但有民眾近日向鹿港公所反映，近日垃圾變多，草地也看到狗大便等，縣府水資處說，已派人專人巡視管理，若有必要也會加裝監視器。
彰化縣府今晚首度在鹿港溪水岸舉辦音樂會，彰化縣長王惠美表示，鹿港假日觀光客多，但較少晚間的活動，特別安排下午至晚上的水中舞台戶外音樂會，讓民眾感受鹿港夜晚的氛圍。
王惠美說，鹿港溪沒有水源，生活汙水長期匯入，多年來成為惡臭的排水溝，在她在擔任鹿港鎮長任內，將鹿港溪沿岸很多違規地上物拆除，整理出綠地空間，這一次透過中央前瞻計畫推動鹿港溪風華再現計畫，終於完成水質改善以及景觀營造的目標。
鹿港溪在清代是貿易運輸河道及貨物交易匯集地，隨著時過境遷，鹿港溪失去早期功能，彰化縣府推動「鹿港溪再現計畫」，包含未來整體汙水下水道建置總經費達34.8億元，縣府陸續完成鹿港福興水資源回收中心、水質淨化改善工程，以及鹿港溪水岸景觀營造工程。
不過完工後，有居民反映有時還是會有臭味，也懷疑是否有足夠活水提供溪水的通暢，水資處長馬英傑說，鹿港溪蛻變關鍵在引進水源與設置汙水截流，現在每天可從中興排水、員林大排飲水透過礫間處理，以礫石吸附與沉澱後每日注入鹿港溪約6000噸水源；並在晴天時汙水截流，透過水資源過濾處理導入乾淨水到鹿港溪。
鹿港溪兩岸水岸可見糕餅、烏魚子造型石椅，具有鹿港特色，還有代表「二鹿」意象的大型公共藝術裝置「福鹿獸」，夜間燈照發光，景觀吸引許多民眾散步拍照，不過有居民認為近期垃圾變多，馬英傑說，已委託專人維護，若亂倒垃圾行為為改善不排除裝監視器。
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