農慧農工循環設計首展獻給彰化 農民詢問高盼常展

彰化縣是農業大縣，經濟部「溫室 效應．一日限定實驗圖書館」第一場獻給彰化，今天在溪州公園產業陳列館展出25項智慧農工科技與循環設計成果，展出可搭載冷錬物流箱的長時間高負載無人機物流、會跟著農民走的田間行走機器人等科技器材，許多農民到場參觀和詢問，尋求專業協助帶領農業走向智慧化與循環永續發展。

彰化縣稻米產量和雲林縣在伯仲之間，家禽家畜和蔬果產量產值可觀，經濟部到彰化縣舉辦第一場智慧農工域合作的成果展，小農、農業團體、農技公司踴躍參觀，會場人潮川流不息，對科技導入農業的實際運用都很感興趣。

經濟部次長林全能說，近年智慧農業興起，越來越多相關研發成果運用在農漁養殖業，創造跨業合作價值有重要關鍵成功方程式，意即智慧+永續×（創新、科技、設計），對農業、製造業創造重大價值，現場展示多項商品，代表著實驗室科技研發要結合需求，走向成功商業化，創多更多價值。

促成今天展示的立法院經濟委員會召委謝衣鳳，「數字會說話」，舉出台灣農業人口比在半世紀內從45.5%降至8.8%，1964年台灣人口數約1230萬人，職業務農人數181萬人，現在2300萬人，為農為主業的不到60萬人，可見台灣農業人力減少並高齡化，非常需要善用科技翻轉產業型態，尤其全球走向淨零排放，科技可幫助農民朝向無碳排的綠色經濟目標努力。

今天智慧農工技術亮點展品，包括智慧化複合式巡場噴藥移動裝置、長時間高負重無人機物流、作物病蟲精準預警系統、木竹材料全循環應用技術，小農和農場負責人詢問自動監測土壤變化的科技設備，因為IA會透過手機通知何時需要澆水和施肥，此外，今年即將推出的農業載重機也是焦點。

工研院中分院副執行長李士畦說，已為溫室開發小型載重機，工研院即將推出的新產品農業載重機可負重400公斤，遙控範圍方圓100公尺，載重機經設定後，像狗狗一樣乖乖跟著農民走，另一項特色是全機零組器國產，塑膠履帶容易更換又便宜，一條4000元，維修和更換都不加重農民負擔。