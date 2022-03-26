地下室如同垃圾場鄰居驚 南投環保局將強制清除

南投縣環保局加強巡查資源回收個體戶，在住處堆置大量資源回收物，若形成髒亂點最高可罰6000元，如限期仍未改善未完成將強制清除。南投市營北里透天社區，便有女住戶在地下室堆放廢棄物，臭味四溢讓鄰居難以忍受，更擔心引發火警，要求縣府強制清除，解除社區公安威脅。

「政府法令一堆，但對威脅公共安全的住戶卻拿不出辦法，社區其他住戶每天都提心吊膽」，南投市營北里仁德路的透天社區，謝姓住戶看著林姓女鄰居將自家車庫當成資源回收場，廢棄物幾乎堆到天花板，不僅臭味讓人受不了，更擔心萬一失火，讓左鄰右舍都跟著倒楣。

李姓住戶說，林女獨居5年前她撿拾舊衣、紙箱和電器用品和塑膠堆放在地下車庫，又常在車庫抽菸，讓住戶擔心引發火警。鄰居都規勸林女將這些廢棄物清掉，甚至有住戶願意幫忙清理，並依照回收價格給相等金錢，但林女相應不理。住戶向警方、市公所、縣府投訴都沒下文。

國內近年發生多件民宅堆放廢棄物，引發火警造成嚴重傷亡。住戶都擔心意外在社區重演，希望縣府能拿出魄力執法維護公共安全。

南投縣環保局長李易書說，民眾在住家堆置大量回收物屢屢釀成火災傷亡，環保局近期加強巡查資源回收個體戶，發現部份個體戶堆置大量回收物，不但占用道路且形成髒亂點，衍生公共安全疑慮。

環保局針對資源回收個體戶加強巡查並勸導，經勸導無改善意願者，將會同村里長、派出所警員及鄉鎮公所清潔隊強制清除資收物、垃圾或雜物，依違反廢棄物清理法開罰1200元以上6000元以下罰鍰，陳情專線（049）2234685。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

南投市營北里透天社區地下車庫被住戶堆滿廢棄物，其他居民擔心引發火警。圖／讀者提供