寶光崇正祭祖盛典今登場 循古禮採三獻禮、六佾舞追遠

「2022全球華人暨寶光崇正祭祖聖典」今天在台中市霧峰區白陽聖廟天壇登場，由台中市長盧秀燕擔任大典初獻正獻官，循古禮科儀以三獻禮緬懷一貫道祖師等先賢犧牲奉獻，並首次增加釋奠佾舞獻禮，場面莊嚴隆重。盧秀燕說，慎終追遠是中華傳統文化的美德，感謝崇正基金會每年都舉辦盛大又富教育意義的祭祖聖典，值得傳承並發揚光大。

這場祭祖活動由鼓初嚴、鼓再嚴、鼓三嚴提醒全場肅穆揭開序幕，迎神、獻供禮、祭拜白陽三聖、三獻禮，至撤饌、送神等儀程，展現慎終追遠的文化精神；民政局長吳世瑋、霧峰區長陳宗祈、立委何欣純、市議員賴義鍠、李麗華等人出席，場面盛大莊嚴。

民政局說，今年首次增加釋奠佾舞，由台中市孔廟忠烈祠聯合管理所指導，並由道場青年學子參與六佾舞獻禮，以明朝「南雍志」文舞圖譜排演，分東、西兩班，每一獻禮有32節，全程三獻禮共有96節，東、西班的動作是左右對稱，但不盡相同，呈現恭和謙讓之意。

吳世瑋說，寶光崇正祭祖盛典至今第25年舉辦，透過莊嚴的儀禮，闡揚慎終追遠的孝道美德，深寓教化人心與端正風俗的意義；他也感謝崇正基金會董事長黃世妍領導會員投入社會各種公益活動，黃世妍更曾獲得全國好人好事代表八德獎殊榮，盼持續透過引領社會向上的力量鼓舞人心，讓社會祥和、台灣平安。