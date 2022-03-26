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注意！大甲媽起駕遶境 龍井、大肚4/9交通管制
台中市大甲媽祖9天8夜遶境活動4月8日晚上11時起駕，預計隔天遶經龍井、大肚區。台中市警局烏日分局配合大甲媽遶境起駕湧入人潮與車潮，為維護鑾轎行進安全，將從4月9日清晨4時至晚間6時在鑾轎行經路段交通管制。
烏日警分局說明，4月9日清晨4時至18時交通管制，並視車流機動彈性調整。沙田路一段(大肚區)至沙田路六段(龍井區)沿線彈性車道調撥。 烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道交通管制，以利起駕活動及回鑾活動人車通行，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。
烏日警分局指出，配合起駕視車流機動彈性調整或調撥車道路段（回鑾另增加車輛管制），大肚市區沙田路二、三段大甲媽祖遶境沿線；龍井區沙田路四段與中華路口(山陽橋端、竹泉橋端)、沙田路六段與向上路七段路口，南北向行駛沙田路四到六段車輛改由中華路行駛。
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