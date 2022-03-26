助青年畢業即就業 中市64場免費工作坊開課中

台中市勞工局長張大春今天說，勞工局今年委託靜宜大學推動「創新人才培育暨職能提升輔導計畫」，即日起至10月在各大學舉辦64場免費工作坊，其中「綠色金融行動方案2.0—數位資產新未來」工作坊昨在東協廣場一樓開訓，由靜宜大學校長授證6名產學界導師擔任顧問，助青年及早認識產業趨勢，畢業後順利接軌職場。

張大春說，這64場免費工作坊涵蓋智慧服務、大數據分析、跨領域人才、數位化學習、資訊安全及5+2創新產業人才技能精進等內容，盼多面向培育人才，提升青年創新能力，超前布署各項人力資源，因應產業趨勢和需求。

靜宜大學校長唐傳義說，此次產官學界合作，學校將以國際教育、SDGs創新教學、人才永續培育策略等為發展重點，培育青年具備敘事力、國際力、資訊力的創新想法，培養整合跨領域資源能力的關鍵人才，成為未來台中市優質企業所需人才。

靜宜大學職產長魏清圳說，課程重視學用合一並鏈結產學合作，邀中部科學園區智慧機器人自造基地副執行長周志煌、光隆精密協理林國雄、和大工業特助陳建廷、日光溫泉度假酒店總經理洪明峰、台中直轄市總工會理事長花錦忠及台灣邊航運通公司(離岸風電)總經理吳翰蓁擔任計畫顧問，落實方案執行。

張大春說，此次特邀台灣金融發展協會執行長林昌平發表「綠色金融行動方案2.0—數位資產新未來」演講，內容介紹國際綠色金融的發展趨勢，並配合政府非核家園、能源轉型、環境減排等重大政策，讓聆聽的45名財金系青年，掌握未來職場趨勢。