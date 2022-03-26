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全台瘋媽祖！大雅永興宮3年1次大遶境 老四媽今晨出發

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
點燃起馬炮後，大雅永興宮老四媽便正式出巡，祈求國泰民安，風調雨順。記者劉柏均／攝影
點燃起馬炮後，大雅永興宮老四媽便正式出巡，祈求國泰民安，風調雨順。記者劉柏均／攝影

全台「三月瘋媽祖」。台中大雅永興宮3年1次媽祖遶境活動，今早在台中市長盧秀燕點燃「起馬炮」後，扶轎起駕，將繞行大雅區大街小巷，祈求國泰民安、風調雨順，疫情盡早平息，回歸正常生活。

台中大雅永興宮創建於清道光27年(1847年)，已有172年歷史，主祀天上聖母老四媽；早期農業社會，相傳老四媽會被信徒輪流迎走各地，最後來到永興宮現址(舊稱「壩仔」)停駐不走，信徒便籌建廟宇供奉，為大雅區的信仰中心之一。

永興宮每年皆會舉辦南巡會香遶境，但2020年因疫情影響，廟方在擲筊請示媽祖後，取消當年遶境活動；今年時值3年1次大遶境，碰上疫情趨緩，大雅永興宮再次舉辦活動。今早5時許，台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔、市議員吳顯森、徐瑄灃、周永鴻到場扶轎，恭送媽祖出巡。

台中大雅永興宮舉辦3年1次大遶境，市長盧秀燕起大早，上午5時許到廟扶轎，恭送媽祖出巡。記者劉柏均／攝影
台中大雅永興宮舉辦3年1次大遶境，市長盧秀燕起大早，上午5時許到廟扶轎，恭送媽祖出巡。記者劉柏均／攝影
台中大雅永興宮創建於清道光27年(1847年)，已有172年歷史，主祀天上聖母老四媽。記者劉柏均／攝影
台中大雅永興宮創建於清道光27年(1847年)，已有172年歷史，主祀天上聖母老四媽。記者劉柏均／攝影
台中大雅永興宮舉辦3年1次大遶境，市長盧秀燕起大早，上午5時許到廟扶轎，恭送媽祖出巡。記者劉柏均／攝影
台中大雅永興宮舉辦3年1次大遶境，市長盧秀燕起大早，上午5時許到廟扶轎，恭送媽祖出巡。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔、市議員吳顯森、徐瑄灃、周永鴻到場扶轎，恭送媽祖出巡。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕、立委楊瓊瓔、市議員吳顯森、徐瑄灃、周永鴻到場扶轎，恭送媽祖出巡。記者劉柏均／攝影

遶境 媽祖 疫情

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