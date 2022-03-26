全台瘋媽祖！大雅永興宮3年1次大遶境 老四媽今晨出發

全台「三月瘋媽祖」。台中大雅永興宮3年1次媽祖遶境活動，今早在台中市長盧秀燕點燃「起馬炮」後，扶轎起駕，將繞行大雅區大街小巷，祈求國泰民安、風調雨順，疫情盡早平息，回歸正常生活。

台中大雅永興宮創建於清道光27年(1847年)，已有172年歷史，主祀天上聖母老四媽；早期農業社會，相傳老四媽會被信徒輪流迎走各地，最後來到永興宮現址(舊稱「壩仔」)停駐不走，信徒便籌建廟宇供奉，為大雅區的信仰中心之一。