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影／響應Earth Hour 中市府今晚熄燈1小時

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市長盧秀燕拍攝短片呼籲，民眾守護所愛的地球，共同關燈一小時，一起讓世界變好。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕拍攝短片呼籲，民眾守護所愛的地球，共同關燈一小時，一起讓世界變好。圖／台中市政府提供

台中市政府今晚將熄燈1小時。一年一度國際永續節能活動「關燈一小時Earth Hour」今天晚間8時30分將展開，市長盧秀燕號召市府各機關同步配合熄燈，與全球192個國家和城市共同響應關燈、減碳、愛地球。盧秀燕更拍攝短片呼籲，民眾守護所愛的地球，共同關燈一小時，一起讓世界變好。

環保局指出，「地球一小時（Earth Hour）」源自2007年由世界自然基金會（WWF）於澳洲雪梨發起的全球性公益活動，藉由「關燈」行動，喚起大眾重視氣候變遷議題並以行動響應節約能源，呼籲民眾關上不必要的電燈，與世界各國同步減碳、守護地球。

環保局表示，市府每年均響應關燈活動，今年將於3月26日晚間8時30分至9時30分，同步關閉台灣大道市政中心、文心第二行政大樓及陽明市政大樓3處主要辦公大樓的外牆景觀裝飾燈光及非主要照明設備，市府所屬各級機關學校也將配合熄燈，透過全球熄燈一小時，提升民眾環保意識。

環保局長陳宏益指出，關燈一小時活動的意義，並不是關上燈就結束，而是藉由關燈的實際行動，投入守護環境的行列。

呼籲民眾活動晚上關閉室內外不必要的電器，走到戶外享受無碳排放的夜晚，將節能減碳的精神，落實在生活中的每個角落，共同打造低碳永續生活環境，為環境盡一份心力。

台中市長盧秀燕拍攝短片呼籲，民眾守護所愛的地球，共同關燈一小時，一起讓世界變好。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕拍攝短片呼籲，民眾守護所愛的地球，共同關燈一小時，一起讓世界變好。圖／台中市政府提供

減碳 政大 盧秀燕

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