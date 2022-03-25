台中汝鎏國小球場老舊龜裂 民代爭百萬改善暑假完成

台中大雅汝鎏國小綜合球場使用多年，地面斑駁龜裂，一遇雨天便造成許多水窪，易造成師生運動危險；立委楊瓊瓔、市議員吳顯森服務處獲報後，今早邀集教育局副局長葉俊傑到場勘查，爭取240萬計畫整修，預計暑假施造、完工。

汝鎏國小校長紀國揚表示，學校綜合球場是全校師生及忠義、六寶里附近民眾運動的重要場所，現況場地老舊、斑駁、裂縫遍布，不平整的水泥地面容易造成學童運動傷害；使用年限已高，加上超量使用，地面凹凸不平，安全實有疑慮，為保障師生及社區使用民眾安全，確有整修球場必要。

忠義里里長林義木、家長會長許雅菁說，過去每次到汝鎏國小看到龜裂破損的綜合球場，都很擔心孩子運動時的安全狀況，日前便向楊瓊瓔、吳顯森服務處反映。感謝楊立委及吳議員幫忙爭取經費，希望給孩子們一個更美觀、更完善的球場。

吳顯森議員服務處處長吳呈賢認為，汝鎏國小綜合球場是學校師生及附近社區民眾運動休憩的主要場地，台中市長盧秀燕積極打造「酷運動、酷城市」，就應該提供更安全的運動環境，學校綜合球場已修補多次，但仍相當不平整、多處破損凹陷，唯有重新鋪設才能讓不平整問題改善。

經會勘後，教育局副局長葉俊傑也認為避免學童運動受傷，有必要改善綜合球場設備，將儘快協助學校，核撥相關工程經費240萬元；待公文批發後，學校即可預備工程發包，預估將在暑假期間施工、開學前完工使用，減低學生上課時的影響。