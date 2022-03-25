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中科人口激增用水頻爆管 這兩里深受其害

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
市議員林祈烽今在福雅里活動中心召開「老舊自來水管線汰換」施工前說明會，將汰換6,396公尺老舊管線，預計８月底完工。圖／台中市議員林祈烽服務團隊提供
市議員林祈烽今在福雅里活動中心召開「老舊自來水管線汰換」施工前說明會，將汰換6,396公尺老舊管線，預計８月底完工。圖／台中市議員林祈烽服務團隊提供

台中市西屯區福雅里、福安里，由於鄰近中科園區，社區新建大樓人口數激增，導致用水量急速成長，舊管線難以負荷，管線加壓後常爆裂，造成無預警停水，數千住戶商店受到影響；市議員林祈烽與立委張廖萬堅共同爭取6000多萬元汰換老舊管線，施作達6,396公尺，預計4月清明連假後進場施工，8月底前完工。

去年3月，林祈烽多次接獲民眾陳情，與張廖萬堅邀集市府、水公司及社區民眾召開協調會，爭取水公司6000多萬元經費，今在福雅里活動中心召開「老舊自來水管線汰換」施工前說明會。

林祈烽說，這次汰管範圍主要為：永福路、福祥街、福科路、福安路、福祥街及其鄰近巷弄，包含福安里及福雅里，他將持續監督施工品質。

張廖萬堅表示，西屯區筏子溪以西福雅里、福安里一帶，近年來因大樓建案多且鄰近中科，人口不斷移入，商店也如雨後春筍般開設，導致老舊水管不堪負荷，時常發生水壓不足與漏水狀況，造成住戶生活不便。

自來水第四區處副處長張子中表示，老舊管線換為具有延展性的鑄鐵管，交通主要幹道福科路及永福路管徑加大為30公分，並於第一階段進行施工，其餘路段管徑則加大為20公分，於第二階段接續詩作，工程總經費約6000多萬元，合計共6,396公尺，完工後將改善民眾用水品質並降低漏水率，並於施工前三天逐戶公告後施作，請用戶注意。

市議員林祈烽今在福雅里活動中心召開「老舊自來水管線汰換」施工前說明會，將汰換6,396公尺老舊管線，預計８月底完工。圖／台中市議員林祈烽服務團隊提供
市議員林祈烽今在福雅里活動中心召開「老舊自來水管線汰換」施工前說明會，將汰換6,396公尺老舊管線，預計８月底完工。圖／台中市議員林祈烽服務團隊提供
市議員林祈烽今在福雅里活動中心召開「老舊自來水管線汰換」施工前說明會，將汰換6,396公尺老舊管線，預計８月底完工。圖／台中市議員林祈烽服務團隊提供
市議員林祈烽今在福雅里活動中心召開「老舊自來水管線汰換」施工前說明會，將汰換6,396公尺老舊管線，預計８月底完工。圖／台中市議員林祈烽服務團隊提供

漏水 停水 連假

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