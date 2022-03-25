道路頻挖釀成民怨 彰化縣議會議長謝典林提案訂罰則

道路頻繁挖補常會釀成民怨，彰化縣議會議長謝典林今天在臨時會向縣府提案建議，要求管線單位「齊挖齊補」並增訂罰則，縣府工務處表示，會邀集各管線單位及鄉鎮市公所討論；謝典林也提案縣府放寬住宅大樓基地開挖率，降低營建成本，減輕民眾購屋負擔，建設處表示，會在縣府辦理中的土地使用分區管制要點通盤檢討，納入考量。

謝典林今天在臨時會中推動兩項提案，分別建議縣府修訂「彰化縣道路挖掘管理自治條例」，要求管線單位「齊挖齊補」並增訂罰則；另建議縣府放寬住宅大樓基地開挖率，減少開挖深度，降低營建成本，減輕民眾購屋負擔。兩項提案均獲得不分黨派多位議員連署，通過。

謝典林表示，民眾對道路品質不滿意，大多是因為路面不平整、挖路頻繁及坑洞太多等問題，現行自治條例雖然規定，道路完工後一定時間內禁止挖掘，但並無罰則。因此，提案建議縣府成立單一窗口，在新建案核發建照後，由道路管理機關建立「預先登記制度」，統一開挖，同時作業後回填整平，避免不同管線單位重複開，維護路面品質並降低交通衝擊。

縣府工務處表示，議長提案要求管線單位「齊挖齊補」並增訂罰則的立意甚好，但牽涉到各管線單位及含公所在內的各鄉鎮市公執行能力，會邀集相關單位討論。

謝典林另提案建議，為配合地方民意反映，要求縣府檢討放寬大樓基地開挖率，地下室少挖一層，除了可以減少深開挖風險，降低損害鄰房的機會，也可使地下室各項設施及停車的空間應用更具有彈性，大幅提高地下層使用坪效，進而降低民眾購屋成本。