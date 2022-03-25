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興建大樓隔壁多間透天厝龜裂 彰縣要求停工

中央社 / 彰化25日電

彰化縣和美鎮仁安路多間透天厝因隔壁大樓施工，天花板、地板及牆面龜裂，住戶們向彰化縣議員賴清美陳情，縣府表示已要求建商先停工，無安全疑慮才能復工。

民主進步黨籍彰化縣議員賴清美今天接受媒體聯訪指出，彰化和美鎮仁安路有多間透天厝住戶向她陳情，指透天厝旁邊開始興建大樓後，房子就開始出現狀況。

賴清美指出，當大樓開挖地下室時，居民就發現房子地基受影響傾斜，天花板、地板及牆面也都有龜裂情形，出現裂縫，興建大樓時動用重型機具產生震動，也讓裂縫越來越大，有的裂縫大到像拳頭，但建商都置之不理。

大樓工地工程主任接受媒體聯訪則說，已委託彰化縣建築師公會前往透天厝做鑑定，等結果出爐再決定要如何處理，已經催促建築師公會盡快提供鑑定報告。

彰化縣政府建設處也發布新聞回應說，已要求大樓興建工程先停工，請監造人先鑑定毀損狀況，確認是否有安全疑慮，如果沒有公共安全疑慮，才會同意復工。

建設處指出，大樓從2019年12月開工至今，已有3次停工紀錄，針對工程造成民房損壞部分，會要求建商必須要在大樓完工前跟民房賠償部分達成協議，縣府才會依規定核發使用執照。

透天厝 建築

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