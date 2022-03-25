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紓解塞車 台中13期永春東二路3月27日開通

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯區永春東二路完工後現況。圖／台中市地政局提供
台中市南屯區永春東二路完工後現況。圖／台中市地政局提供

台中市地政局長吳存金說，為改善13期重劃區南屯永春東二路低窪路段易積水問題，去年3月18日封閉施工，預計3月27日下午2時開放永春東二路(環中路五段至永順路)供民眾通行使用，開放後將有效紓解烏日區來往南屯市區車流，緩解13期重劃區周遭交通壅塞情形，促進區域發展帶動繁榮。

地政局表示，永春東二路(環中路五段至楓林橋)路面低窪，每逢降雨常有路面積水情形發生，影響用路人安全，市府於去年3月18日封閉施工，日前已完成永春東二路(環中路五段至楓林橋間)路面墊高改善工程、管線人孔抬升、人行道鋪設、水溝修築及永春東二路(楓林橋至永順路)路面刨鋪作業。

吳存金說明，永春東二路道路墊高改善工程完工通車後，除提升道路服務品質及提供舒適的車行空間外，也解決低漥路面積水情形，提高下雨行駛的安全性，開放後舒適順暢的道路服務品質搭配13期周邊良好的生活機能及便捷交通設施，如八期重劃區、秀泰商圈、南屯商圈、中山醫大商圈及大慶捷運站、國1及74快速道路等，可為13期重劃區完工後帶來人潮及龐大商機，藉此活絡經濟促進地區發展。

重劃區 人行道 捷運

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