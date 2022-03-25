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瑪利亞學園極重多障大樓落成 陳建仁盧秀燕見證

中央社 / 台中25日電

瑪利亞基金會籌設的「極重多障大樓」今天落成，前副總統陳建仁台中市盧秀燕都出席開幕剪綵儀式，陳建仁表示，感謝愛心人士伸出援手，讓全世界看到台灣的慈悲善良。

瑪利亞基金會今天舉行瑪利亞學園極重多障服務大樓落成典禮，陳建仁、盧秀燕、瑪利亞創辦人莊宏達、瑪利亞董事長鄭若瑟與150名捐款人、瑪利亞啟智學園師生家長一起見證艱辛募款7年的第一期極重多障服務大樓落成，同時也啟動第二期「瑪利亞中高齡生活照顧大樓」興建計畫。

陳建仁在接受媒體聯訪時針對是否出馬參選台北市長時雙手合手未正面回應。而在會中致詞時則指出，今天在天主教是瑪利亞受孕的日子，是愛的種子撒在地上的第一天，而瑪利亞基金會也播下愛的種子，可以看到台灣的偉大及善良，大樓可以落成，要感謝大家讓瑪利亞基金會不斷茁壯成長。

陳建仁說，感謝大家對台灣每一個需要的人伸出援手及所捐助出來的金錢，有大家幫忙才有瑪利亞基金會蓬勃發展，才讓全世界見到台灣的慈悲善良，台灣的愛是如此無遠弗屆，未來不只要照顧台灣這些需要的小天使們，如果在東南亞地區也有需要照顧的時候，也願意伸出援手，讓全世界都看得到台灣充滿愛、慈悲、無限光明和希望的國家。

盧秀燕表示，她要代表台中市民感謝大家，因為瑪利亞學園就在台中市。目前台中市約有12萬9000多名身心障礙者，其中重度及極重度多重障礙者約有3萬人，有能力服務重度多障者且有意願照顧的機構很少，特別感謝瑪利亞一直持續提供服務，新大樓落成後將有更完善的照顧資源，協助更多有需要的家庭。

瑪利亞基金會指出，前幾年在市區、市郊看過房子都不適合，又一時籌不出這麼多錢，非常辛苦，最後在中市府、國有財產署的幫忙下得以承租國有土地自蓋大樓，也因有這麼多人的幫忙，才能興建完成第一期大樓，預估一期大樓可服務近百名身障者。

陳建仁 台中市 盧秀燕

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