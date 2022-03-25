森林中的派出所 中市東信所明年10月完工

有鑑於台中市警局第三分局合作所廳舍老舊，加上旱溪以東人口成長，為提升治安與為民服務，市府投入8500萬元遷建東信派出所並整體規劃東福公園，預計明年10月完工。台中市長盧秀燕今出席動土典禮，致詞感謝在地5位藍綠議員支持預算，未來東信所坐落在綠蔭中，彷彿「森林中的派出所」，旁邊新建美樂地公園，親子共遊與治安守護同步到位。

今天上午，盧秀燕出席第三警分局東信派出所動土典禮，致詞時逐一唱名感謝在地藍、綠市議員李中、羅廷瑋、邱素貞、鄭功進、何敏誠在議會預算支持；盧不忘虧在場的何敏濟說，當初議會何質詢，「盧秀燕，合作派出所妳蓋不起來啦！」、「妳沒能力蓋」，盧笑回「你給我試試看」，更說她已經要蓋派出所，何敏誠卻跑掉了，因為他的兒子何昆霖要參選，幽默十足，現場響起掌聲。

盧秀燕說，縣市合併後警械、員警增加，為讓警察同仁有更好的辦公環境，特遷建改善空間不足，除讓警員執勤更便利，也讓區域派出所分布平衡，因應東區人口快速成長。

盧也希望，建築師及營造商要照顧好原有老樹，建好警察安定的「家」，讓員警好好維護台中治安。

警察局局長蔡蒼柏表示，擇定東區東福公園旁「公148」預定地(東英二街與一心街口)，作為新派出所的遷建基地，規劃為地下1層，地上3層的建築物，配合公園環境全面綠美化，設置兒童遊戲空間及延伸步道，與東福公園綠地結合，宛如「森林中的派出所」，總興建經費為8500萬元。

立委黃國書說，東福公園旁的國有地長期荒廢閒置，2015年他邀請中央單位與地方民代會勘，促成國產署土地無償撥給市府，樂見老舊合作派出所能遷建，期待新的東信派帶給旱溪以東地區更好的治安。