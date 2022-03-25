新設交通處、裁併法制處 彰化縣議會今審議通過

彰化縣議會臨時會今天審查彰化縣政府組織自治條例修正條文，通過縣府新設交通處，由於縣府局處組織編制已滿，在新成立交通處的同時，現有法制處則將併入行政處，縣府後續將函報內政部備查及考試院核備。至於去年底通過新設的縣府青年發展處，則確定3月29日青年節成立，這是縣長王惠美所兌現的政見。

交通是建設之母，很多縣市已成立專責的交通局處，但彰化縣遲未設立，而彰化縣面對鐵路高架化及捷運等重大交通建設之際，彰化縣政府考量有設交通處的實際需要，決定規劃設置交通處。

縣府指出，交通處成立將整合工務處、城觀處和警察局交通業務，規劃設置3個科，分別為運輸規劃科、交通工程科、交通管理科，有利縣內交通業務整體規劃，未來將著重智慧交通系統設置、軌道運輸系統發展、縣內交通業務整體規劃，提升公共運輸服務效能及行車安全，有效促進彰化都市及相關產業發展。

法制處併入行政處部分，縣府指出，依據地方行政機關組織準則第15條規定，彰化縣政府最多可設置26局處，彰化縣已設置26個局處(包含新成立青年發展處)，考量組織設置應符合縣政目標及社會發展趨勢，且行政執行由各業務單位自行負責，因此將法制處併入行政處，人員調整移撥，法制工作內容不變。

縣府新設的青年發展處將在3月29日青年節成立，將設置3個科，包括綜合規劃科、職涯發展科、資源整合科。縣府指出，彰化縣去年年底青年人口(18歲至44歲)約有48萬4,860人，佔人口總數39%，縣府規劃成立專責青年事務的青年發展處，不僅提供建構一個與青年朋友對話平台，吸引更多青年人才在彰化扎根，也要讓世界青年看見彰化。