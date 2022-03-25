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彰化清明漫畫宣導有梗 消防員早餐變晚餐、還跳祈雨舞

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化福興消防分隊以漫畫梗圖來進行清明防火宣導，趣味業寫實引起網路討論。圖／黃倢奕提供
彰化福興消防分隊以漫畫梗圖來進行清明防火宣導，趣味業寫實引起網路討論。圖／黃倢奕提供

清明節前夕，彰化公墓雜草火警增加，福興消防分隊近日將「四不二記得」清明宣導，以手繪圖文製作「消防員的告白」，透過虛擬人物「消防員阿福」對話製圖，短短4天粉專貼文就有1萬人按讚、7千多人分享，被轉傳到梗圖社團引起討論，還有人回文「因為這些梗圖，讓我這個住香港的也忍不住追蹤台灣消防專頁」。

「清明節上班，你的勇氣是梁靜茹給的？」在漫畫梗圖當中的對話讓消防員有感，也讓讀者會心一笑，由於彰化縣曾經在清明節前後發生5小時就有30起火警，短短3天就有80件，讓消防員疲於奔命，漫畫對話中「早餐還沒吃完，回來就晚上了」、「豆漿直接變豆花」，還跳祈雨舞希望清明節能夠下雨，道盡消防員辛苦。

福興消防分隊長黃倢奕表示，原本以網路圖片配上文字製圖，後來考量到版權問題，請朋友重新繪圖，配上她所寫的文字，主角「阿福」與隊友「牛牛」都是消防員，名字靈感分別來自「福興分隊」以及福興鄉是乳牛重鎮創造出來。

黃倢奕指出，從三月開始雜草火警明顯增加，福興鄉內共18處公墓不算少，最常見的是民眾掃墓直接放火燒，有時離開不知道還在悶燒而擴大，火勢因風大延燒到其他地方，民眾燒金紙沒有取水撲滅餘燼也容易讓火勢擴大，請民眾要像漫畫裡「牛牛」的結論「自己放的火自己滅」。

福興消防分隊在粉專貼出的清明防火宣導漫畫梗圖意外獲得討論，就連知名粉專與網紅像蠢羊與奇怪生物、焦糖哥哥-陳嘉行都來留言，彰化縣議長謝典林也留言「我覺得可以」，肯定創意宣傳。

彰化福興消防分隊以漫畫梗圖來進行清明防火宣導，趣味業寫實。圖／黃倢奕提供
彰化福興消防分隊以漫畫梗圖來進行清明防火宣導，趣味業寫實。圖／黃倢奕提供

消防員 清明節

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