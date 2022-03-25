聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化清明漫畫宣導有梗 消防員早餐變晚餐、還跳祈雨舞
清明節前夕，彰化公墓雜草火警增加，福興消防分隊近日將「四不二記得」清明宣導，以手繪圖文製作「消防員的告白」，透過虛擬人物「消防員阿福」對話製圖，短短4天粉專貼文就有1萬人按讚、7千多人分享，被轉傳到梗圖社團引起討論，還有人回文「因為這些梗圖，讓我這個住香港的也忍不住追蹤台灣消防專頁」。
「清明節上班，你的勇氣是梁靜茹給的？」在漫畫梗圖當中的對話讓消防員有感，也讓讀者會心一笑，由於彰化縣曾經在清明節前後發生5小時就有30起火警，短短3天就有80件，讓消防員疲於奔命，漫畫對話中「早餐還沒吃完，回來就晚上了」、「豆漿直接變豆花」，還跳祈雨舞希望清明節能夠下雨，道盡消防員辛苦。
福興消防分隊長黃倢奕表示，原本以網路圖片配上文字製圖，後來考量到版權問題，請朋友重新繪圖，配上她所寫的文字，主角「阿福」與隊友「牛牛」都是消防員，名字靈感分別來自「福興分隊」以及福興鄉是乳牛重鎮創造出來。
黃倢奕指出，從三月開始雜草火警明顯增加，福興鄉內共18處公墓不算少，最常見的是民眾掃墓直接放火燒，有時離開不知道還在悶燒而擴大，火勢因風大延燒到其他地方，民眾燒金紙沒有取水撲滅餘燼也容易讓火勢擴大，請民眾要像漫畫裡「牛牛」的結論「自己放的火自己滅」。
福興消防分隊在粉專貼出的清明防火宣導漫畫梗圖意外獲得討論，就連知名粉專與網紅像蠢羊與奇怪生物、焦糖哥哥-陳嘉行都來留言，彰化縣議長謝典林也留言「我覺得可以」，肯定創意宣傳。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言