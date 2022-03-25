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非鳥或松鼠！埔里清晨200多戶民宅停電 疑車輛撞變電箱

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
埔里清晨無預期造成200多戶民宅突然停電，警方懷疑是自小客車撞上變電箱惹的禍。圖／埔里分局提供
埔里清晨無預期造成200多戶民宅突然停電，警方懷疑是自小客車撞上變電箱惹的禍。圖／埔里分局提供

莫非台電又跳電了？埔里地區200多戶民宅清晨突然停電，民眾在一片漆黑中，埋怨難道又是無預警停電，埔里警分局獲報表示，原來凌晨4時40分許，在埔里鎮西安路一段400多號處聽到一起車輛撞擊聲後，造成附近的停電，除將受傷女駕駛緊急送埔里基督教醫院急救外，並已通知台電人員派員搶修。

埔里分局表示，勤務中心清晨接獲報案西安路一段400多號處聽到一起車輛撞擊聲，民眾抱怨停電後，立即指派線上警力前往了解，經查係一輛白色自小客車撞上路旁的變電箱，不但讓現場的變電箱被撞得四零八落，更造成附近200多戶的民宅停電，從現場情形來看，小客車的車速不慢，警方除將受傷女駕駛緊急送埔里基督教醫院急救外，另已通知台電人員派員搶修，預計今天中午過後會陸續恢復供電。

警方指出，這起車禍造成突然停電的案件，因肇事女駕駛目前仍呈現昏迷狀態，仍由醫院搶救中，另已通知車主家屬前來協助指認駕駛身份，相關肇事原因由埔里分局交通小隊調閱附近路口監視器釐清中。

埔里清晨無預期造成200多戶民宅突然停電，警方懷疑是自小客車撞上變電箱惹的禍。圖／埔里分局提供
埔里清晨無預期造成200多戶民宅突然停電，警方懷疑是自小客車撞上變電箱惹的禍。圖／埔里分局提供
埔里清晨無預期造成200多戶民宅突然停電，警方懷疑是自小客車撞上變電箱惹的禍。圖／埔里分局提供
埔里清晨無預期造成200多戶民宅突然停電，警方懷疑是自小客車撞上變電箱惹的禍。圖／埔里分局提供

埔里 停電 台電

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